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Toyota отзывает более 220 тысяч автомобилей в США

Технологии&Авто
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Отзыв касается некоторых автомобилей Toyota Sienna Hybrid, выпущенных в период с 2022 по 2026 год
Отзыв касается некоторых автомобилей Toyota Sienna Hybrid, выпущенных в период с 2022 по 2026 год
Японский автопроизводитель Toyota отзывает в Соединенных Штатах 228 367 автомобилей из-за того, что спинки сиденья могут не фиксироваться должным образом во время аварии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Какие автомобили Toyota попали под отзыв

Отзыв касается некоторых автомобилей Toyota Sienna Hybrid, выпущенных в период с 2022 по 2026 год, отметил регулятор.
В NHTSA сообщили, что во время определенных лобовых столкновений сила удара может привести к отсоединению спинки сиденья из зафиксированного положения, что не обеспечит надлежащего удержания пассажиров и повысит риск получения травм.
Дилеры бесплатно обновят программное обеспечение или заменят спинки сидений в зависимости от комплектации автомобиля, добавили в администрации.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Toyota и Lexus объявили отзыв 617 автомобилей 2026 модельного года в США из-за потенциально опасного дефекта передней подвески. Проблема касается алюминиевых поворотных кулаков, которые при определенных условиях могут треснуть или сломаться. В худшем случае это способно привести к частичной или полной потере контроля над автомобилем.
По материалам:
Укрінформ
Авто
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