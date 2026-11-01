Toyota отзывает более 220 тысяч автомобилей в США

Отзыв касается некоторых автомобилей Toyota Sienna Hybrid, выпущенных в период с 2022 по 2026 год

Японский автопроизводитель Toyota отзывает в Соединенных Штатах 228 367 автомобилей из-за того, что спинки сиденья могут не фиксироваться должным образом во время аварии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Какие автомобили Toyota попали под отзыв

Отзыв касается некоторых автомобилей Toyota Sienna Hybrid, выпущенных в период с 2022 по 2026 год, отметил регулятор.

В NHTSA сообщили, что во время определенных лобовых столкновений сила удара может привести к отсоединению спинки сиденья из зафиксированного положения, что не обеспечит надлежащего удержания пассажиров и повысит риск получения травм.

Дилеры бесплатно обновят программное обеспечение или заменят спинки сидений в зависимости от комплектации автомобиля, добавили в администрации.