На чем можно экономить водителям авто: как изменились автомобильные привычки (опрос)

Для большинства украинских водителей авто остается частью повседневной жизни, однако стоимость горючего, ремонта и обслуживания все больше влияет на автомобильные привычки.

Но даже на фоне роста расходов украинцы не отказываются от автомобилей, а планируют внимательнее расходы на них.

Об этом говорится в результатах нового опроса украинских водителей OLX Запчасти

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Около 90% опрошенных украинцев в течение последних шести месяцев управляли собственным или семейным автомобилем.

Привычки водителей

Автомобиль для украинцев давно стал частью ежедневной рутины — результаты опроса это подтверждают. За последние шесть месяцев 88% респондентов управляли собственным или семейным авто. Из них 79% пользуются им каждый день или почти каждый день, еще 11% — несколько раз в неделю. Лишь около 11% садятся за руль раз в неделю или реже.

Главным фактором, заставляющим украинцев пересматривать частоту поездок, стала стоимость горючего:

так для 45% респондентов, чьи автомобильные повадки изменились.

Еще для 35% причиной стало изменение работы или привычных маршрутов.

На пользование автомобилем также влияют доходы и другие расходы — об этом сказали 23% опрошенных,

21% обратили внимание на стоимость ремонта и обслуживания.

Топливо

Рост расходов не привел к массовому отказу от автомобилей, однако заставил водителей искать способы экономить.

Чаще украинцы выбирают горючее по более низкой цене — так в течение последнего года поступали 29% опрошенных. Еще 26% объединяли несколько дел в одну поездку или более тщательно планировали маршруты, а 21% стали реже пользоваться автомобилем.

Часть водителей сокращает не только расходы на ежедневные поездки. По 17% респондентов откладывали дополнительные покупки для автомобиля или его ремонт и техническое обслуживание.

Каждый десятый приобрел более экономное авто, 9% стали чаще пользоваться общественным транспортом, а 8% перешли на другой тип горючего. В то же время, почти четверть опрошенных вообще не пыталась уменьшать расходы на автомобиль.

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Стремление сэкономить влияет и на подготовку авто к зимнему сезону. В этом году 83% опрошенных планируют сменить шины на зимние, в то же время важнейшим критерием выбора для 52% цена. Одним из способов уменьшить затраты становится покупка подержанных шин, которые по данным OLX могут стоить почти вдвое дешевле новых, но при этом не менее качественных.

Покупка шин

Каждый третий опрошенный уже выбрал или рассматривает покупку подержанных шин, за два года это число выросло вдвое. На OLX для такого поиска есть широкий выбор: около 92% активных объявлений о продаже зимних шин приходится именно на б/у варианты, а общее количество объявлений составляет почти 80 тысяч. Это позволяет сравнивать предложения разных продавцов и искать комплект в соответствии с потребностями и бюджетом.

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Сам поиск шин также чаще проходит онлайн: 43% опрошенных ищут их в интернет-магазинах шин и автотоваров, еще 29% — на онлайн-маркетплейсах и платформах объявлений.

Стремление сэкономить не означает, что водители ориентируются только на цену. Для 46% важен год производства шин, для 44% — их состояние и глубина протектора, а для 41% — характеристики сцепления и торможения. При выборе украинцы ищут баланс между стоимостью, состоянием шин и безопасностью на дороге.

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Подготовка колес к зиме влетит в копеечку: около половины респондентов закладывает на подготовку шин и колес от 5 до 20 тыс. грн, а 15% — до 5 тыс. грн. Расходы более 20 тыс. грн ожидают 9%, в то время как 13% не тратили средств и не планируют этого делать.

Что влияет на автомобильные повадки украинцев

Из-за полномасштабной войны для части водителей значение имеет и то, где оставлять авто и есть ли рядом более защищенное место.

Почти каждый четвертый все же пересмотрел свои привычки:

19% теперь пытаются оставлять автомобиль в более защищенном месте,

5% сменили место парковки по другим причинам, связанным с безопасностью.

большинство опрошенных (61%) не меняли привычного места парковки из-за ситуации безопасности,

не меняли привычного места парковки из-за ситуации безопасности, 11% вообще не имеют постоянного парковочного места.

Для части украинцев подземный паркинг стал не только местом для автомобиля, но и местом, где можно переждать воздушную тревогу или обстрел. Около 12% опрошенных хотя бы раз находились в это время в припаркованном автомобиле в подземном паркинге, из них 7% делали это неоднократно. Однако для большинства такая возможность недоступна: 78% отметили, что не имеют доступа к подземному паркингу.

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