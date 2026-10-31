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Kia Syros заметили на тестах в Европе

Технологии&Авто
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Kia Syros заметили на тестах в Европе
Kia Syros заметили на тестах в Европе
Компактный кроссовер Kia Syros неожиданно заметили во время испытаний в Испании.
Автомобиль проходил тесты на уровень выбросов, что привлекло внимание на фоне смены стратегии Kia в Европе. Компания уже начала выводить на этот рынок отдельные модели, разработанные для других регионов, включая Seltos и K4.
Тестовый Syros имел правое расположение руля, видимую выхлопную систему и специальное оборудование для измерения выбросов. В то же время, по фотографиям невозможно определить, какая именно версия проходила испытания, бензиновая или дизельная.
По габаритам Syros близок к электрическому Kia EV2. Его длина составляет 3995 мм, ширина 1805 мм, высота 1680 мм, а колесная база равна 2550 мм. Объем багажника составляет 465 л. Для сравнения, EV2 имеет длину 4060 мм, ширину 1800 мм, высоту 1575 мм, колесную базу 2565 мм и 362-литровый багажник.
В Индии Kia Syros предлагает с бензиновым трехцилиндровым 1.0 T-GDi мощностью 120 л.с. и дизельным 1.5 CRDi на 116 л. Оба двигателя доступны с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. Бензиновая версия также может оснащаться 7-ступенчатым DCT, а дизельным шестиступенчатым автоматом. Привод во всех случаях передний. Кроссовер имеет пятиместный салон и сдвижной второй ряд сидений.
Kia пока не подтверждала намерение продавать Syros в Европе. Для выхода на местный рынок модели необходимо соответствовать требованиям безопасности, выбросов и оснащения, а близкие к EV2 размеры могут создать конкуренцию между двумя моделями. Поэтому появление Syros в Испании может быть лишь частью технических испытаний.
По материалам:
MMR
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