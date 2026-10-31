О так называемом «кубинском сценарии» для российского авторынка заявил руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников на Стратегическом форуме автоиндустрии.

Как передает РБК , на вопрос, может ли такая модель окончательно сформироваться к 2030 году, он ответил, что «в известном смысле мы уже там».

Что означает «кубинский сценарий»

Сравнение с Кубой появилось не случайно. После революции 1959 года и американского торгового эмбарго снабжение новых автомобилей и запчастей на остров резко сократилось, поэтому местные владельцы десятилетиями поддерживали на ходу машины 1950-х годов.

В россии ситуация иная по масштабу и причинам, однако логика постепенно становится похожей: новых автомобилей недостаточно, они дорогие, а значительная часть населения продолжает пользоваться подержанными машинами или покупает еще более старые на вторичном рынке.

По словам Матовникова, российская специфика еще и в постоянном перемещении автомобилей между регионами. Новые машины преимущественно покупают в крупных городах, а после нескольких лет эксплуатации и удешевления они переходят на вторичный рынок и постепенно мигрируют страной.

Среднему российскому автомобилю уже более 15 лет

Статистика хорошо подтверждает эту тенденцию. По данным «Автостата», на 1 июля 2026 года средний возраст легкового автомобиля в россии составлял 15,4 года. При этом весь парк насчитывал около 47,7 млн ​​легковушек.

Еще более показательна возрастная структура. В начале 2026 года 32,73 млн легковых автомобилей были старше десяти лет, то есть такие машины составляли 69% всего парка. Автомобили в возрасте до трех лет занимали всего 7,9%.

На вторичном рынке картина почти такая же. По данным «Автостата», около 70% автомобилей с пробегом, которые покупают у россии, уже имеют возраст десять лет и старше.

В Москве парк младший, на Дальнем Востоке — почти 22 года

Разница между регионами очень велика, и именно она хорошо объясняет механику «перетекания» подержанных автомобилей.

В Москве средний возраст легковушки составляет 11,5 года, в Санкт-Петербурге — 12,4 года. На Дальнем Востоке средний автомобиль уже 21,8 года, а в Сибири — 18,7 года. На Северном Кавказе показатель составляет 15,9 лет.