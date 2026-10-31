В Украине представили новую дорожную машину (фото)

Украинский производитель спецтехники «АЛЬФАТЭКС» представил новую комбинированную дорожную машину, построенную на шасси DAYUN CGC 1120.

Характеристики

Автомобиль предназначен для обслуживания дорог в зимний период, в частности, очистки проезжей части от снега и обработки покрытия противогололедными материалами.

Новая спецмашина получила многофункциональное оборудование, в состав которого входят пескоразбрасыватели, поливомоечная система, поворотный снегоочистительный отвал и защитный тент. Такая комплектация позволяет использовать автомобиль для разных коммунальных задач в зависимости от сезона.

Для распределения противогололедных материалов предусмотрен бункер вместимостью 5 кубометров. Максимальная ширина посыпки составляет 12 метров, а заявленная плотность распределения смеси — 0,4 кг на квадратный метр. Подача материала производится с помощью двухцепного транспортера.

Для уборки снега автомобиль оборудовали поворотным отвалом в ширину 2,7 метра. Рабочая ширина очистки составляет 2,5 метра, а угол поворота конструкции достигает 30 градусов в обе стороны. Специальная система плавающих лезвий помогает предотвращать механические повреждения во время работы.