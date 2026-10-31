В Украине представили новую дорожную машину (фото)
Украинский производитель спецтехники «АЛЬФАТЭКС» представил новую комбинированную дорожную машину, построенную на шасси DAYUN CGC 1120.
Характеристики
Автомобиль предназначен для обслуживания дорог в зимний период, в частности, очистки проезжей части от снега и обработки покрытия противогололедными материалами.
Новая спецмашина получила многофункциональное оборудование, в состав которого входят пескоразбрасыватели, поливомоечная система, поворотный снегоочистительный отвал и защитный тент. Такая комплектация позволяет использовать автомобиль для разных коммунальных задач в зависимости от сезона.
Для распределения противогололедных материалов предусмотрен бункер вместимостью 5 кубометров. Максимальная ширина посыпки составляет 12 метров, а заявленная плотность распределения смеси — 0,4 кг на квадратный метр. Подача материала производится с помощью двухцепного транспортера.
Для уборки снега автомобиль оборудовали поворотным отвалом в ширину 2,7 метра. Рабочая ширина очистки составляет 2,5 метра, а угол поворота конструкции достигает 30 градусов в обе стороны. Специальная система плавающих лезвий помогает предотвращать механические повреждения во время работы.
Все основные рабочие механизмы водителя могут управлять дистанционно непосредственно из кабины. Металлические элементы оборудования обладают антикоррозионным покрытием, а бункер оснащен защитной решеткой с ячейками размером 50 на 50 мм.
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