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В каких регионах Украины электромобилей много, а быстрых зарядок недостаточно

Технологии&Авто
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В каких регионах Украины электромобилей много, а быстрых зарядок недостаточно
В каких регионах Украины электромобилей много, а быстрых зарядок недостаточно
Тернопольская, Волынская и Львовская области сегодня выглядят одними из самых интересных для дальнейшего анализа зарядной инфраструктуры: там на одну скоростную локацию приходится от 21 до 25,7 новых регистраций электромобилей за восемь месяцев 2026 года.
Для сравнения, в Киеве и области этот показатель составляет 7,9. Это еще не значит, что зарядная станция там гарантированно будет прибыльной, но для инвестора это хороший сигнал, где стоит начинать считать экономику конкретной локации.
Институт исследований авторынка вместе с EVBOOST впервые сопоставил две карты: где в Украине появляются новые электромобили и где уже есть быстрые зарядные локации.

Зарядная сеть уже большая, но смотреть нужно не только на количество точек

По состоянию на 23 октября 2026 года в публичном срезе EVBOOST было 1967 записей зарядных локаций мощностью от 40 кВт, 6531 коннектор и 215,6 МВт заявленной мощности.
Большинство локаций, 1364, принадлежали к классу 40−149 кВт, еще 487 имели мощность 150−239 кВт, а 116 — 240 кВт и более.
За январь-август 2026 года в Украине впервые зарегистрировали 21 962 легковых электромобиля. Подавляющее большинство из них, 18 356, были импортированы авто с пробегом, а 3 606 — новыми. Темп пополнения парка тоже неравномерен: если в январе было 2289 первых регистраций, то в августе уже 4117.
Но для зарядной инфраструктуры важны не только новые автомобили, но и весь парк, потенциально пользующийся публичными зарядками.
По расчетам Института, к концу августа 2026 года в Украине было около 263 705 зарегистрированных легковых электромобилей. Это примерно 134 авто на одну запись зарядной локации EVBOOST мощностью от 40 кВт.
Это не означает, что все 134 машины регулярно заряжаются именно там, ведь многие владельцы имеют домашнюю зарядку, часть автомобилей физически может находиться в другом регионе, а некоторые почти не пользуются быстрыми станциями. Но для инвестора этот показатель дает представление о масштабе уже сложившейся клиентской базы.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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