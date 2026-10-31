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Новый кроссовер Renault: больше Duster (фото)

Технологии&Авто
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Новый кроссовер Renault: больше Duster (фото)
Новый кроссовер Renault: больше Duster (фото)
Компания Renault готовится расширить модельный ряд в Украине новым кроссовером Boreal. Автомобиль относится к сегменту C-SUV и займет флагманскую позицию среди легковых моделей французского бренда на нашем рынке.
Начало продаж намечено на конец ноября 2026 года, сообщает AUTO.RIA.
Новинка заметно превосходит по габаритам популярный Renault Duster. Длина Boreal составляет 4556 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1707 мм, а колесная база достигает 2702 мм. Дорожный просвет равен 222 мм, что даже больше, чем у бывшего флагмана Renault Koleos. В основе кроссовера лежит модернизированная платформа RMP.
Облик Renault Boreal отличается массивной решеткой радиатора, современной светодиодной оптикой и выразительными линиями кузова. Среди особенностей дизайна — скрытые ручки задней двери, контрастная черная крыша, 19-дюймовые легкосплавные диски и панорамная крыша с электрическим люком.
Салон нового кроссовера ориентирован на комфорт водителя и пассажиров. Для автомобиля предусмотрены электрорегулировка кресла с памятью положений и массажем, атмосферная подсветка, беспроводная зарядка смартфона и охлаждаемый отсек в центральной консоли. Мультимедийная система OpenR link оснащена 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем.
Официальные комплектации и цены Renault Boreal для Украины пока не объявлены. Их планируют раскрыть прямо перед стартом продаж в конце ноября. Ожидается, что новинка займет место выше Duster и Symbioz, предложив покупателям больше простора, комфорта и оснащения.
По материалам:
mmr.ua
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