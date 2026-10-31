Электрический грузовик Tesla Semi загорелся на автомагистрали I-880 в городе Гейвард, Калифорния.

Инцидент произошел без ДТП и других транспортных средств, а водитель успел самостоятельно оставить машину и не пострадал.

Из-за пожара Калифорнийский дорожный патруль CHP перекрыл автомагистраль I-880 в обоих направлениях. Причиной таких мер назвали возможную опасность от дыма, который мог содержать вредные химические вещества.

Литий-ионная батарея Tesla Semi горела настолько долго, что движение по трассе в южном направлении оставалось перекрытым около 10 часов. Сначала предполагали, что возгорание аккумулятора может занять от 15 до 18 часов, однако пожарным удалось справиться быстрее.

Водитель рассказал полицейским, что грузовик загорелся, но причину возгорания он не знает. Поскольку столкновения не было, точный источник пожара пока не установлен.

Похожий случай

Такой же случай с Tesla Semi произошел в августе 2024 года на автомагистрали I-80 вблизи Emigrant Gap. Тогда грузовик съехал с дороги, врезался в дорожный столбик и дерево, после чего загорелась батарея. Во время тушения использовали около 190 000 литров средства для тушения, а полосы движения оставались закрытыми до 15 часов.