0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Tesla хочет зарабатывать на ИИ больше, чем на автомобилях

Технологии&Авто
11
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Tesla стремится увеличить доходы от искусственного интеллекта и автономного вождения, в то время как китайские и традиционные автопроизводители ускоряют разработку собственных технологий. Одним из главных источников будущей прибыли компании может стать система Full Self-Driving (FSD), которую Tesla предлагает по подписке.
Об этом пишет Financial Times.
Несмотря на название, FSD пока не обеспечивает полностью автономное управление: водитель должен оставаться за рулем и следить за дорогой. В то же время технология набирает популярность.
По данным Tesla, более 75% новых автомобилей компании, проданных в Северной Америке, оснащены версией FSD с наблюдением водителя. В мире количество активных подписок на систему достигло 1,7 млн ​​- на 67% больше, чем годом ранее.

Как подписка на FSD может изменить бизнес Tesla

Аналитики считают, что развитие программного обеспечения может существенно изменить бизнес-модель Tesla. В отличие от продаж автомобилей, подписки обеспечивают регулярные поступления средств.
По оценке технологического аналитика Дэна Айвза, если компания увеличит долю клиентов с подпиской FSD с нынешних 10−15% до примерно 50%, это может существенно изменить финансовые показатели.

Китайские и традиционные автопроизводители усиливают конкуренцию

В то же время, Tesla сталкивается с ростом конкуренции. В прошлом году китайская BYD опередила ее и стала крупнейшим в мире производителем электромобилей. Китайская Xpeng также разрабатывает свои технологии автономного вождения и работает над получением разрешения на их использование в Европейском Союзе.
Традиционные автопроизводители, в частности General Motors, BMW и Mercedes-Benz, тоже инвестируют в систему помощи водителю и автономное управление.

Почему Tesla нужны разрешения регуляторов

Распространение таких технологий зависит от регуляторных разрешений. Tesla уже получила одобрение для версии FSD с наблюдением водителя в Нидерландах и ряде других европейских стран, но продолжает добиваться более широкого разрешения на уровне ЕС. Совершенно автономная версия системы пока не получила соответствующего одобрения.
Дополнительные возможности для развития ИИ может открыть потенциальное объединение Tesla с SpaceX. По словам Илона Маска, компании изучают такую ​​возможность. Объединение могло бы ускорить разработки в сфере искусственного интеллекта, производства и материалов, однако в то же время усилило риски для обоих бизнесов.
По материалам:
mezha.media
TeslaИИАвто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems