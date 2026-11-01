Tesla хочет зарабатывать на ИИ больше, чем на автомобилях

Tesla стремится увеличить доходы от искусственного интеллекта и автономного вождения, в то время как китайские и традиционные автопроизводители ускоряют разработку собственных технологий. Одним из главных источников будущей прибыли компании может стать система Full Self-Driving (FSD), которую Tesla предлагает по подписке.

Об этом пишет Financial Times.

Несмотря на название, FSD пока не обеспечивает полностью автономное управление: водитель должен оставаться за рулем и следить за дорогой. В то же время технология набирает популярность.

По данным Tesla, более 75% новых автомобилей компании, проданных в Северной Америке, оснащены версией FSD с наблюдением водителя. В мире количество активных подписок на систему достигло 1,7 млн ​​- на 67% больше, чем годом ранее.

Как подписка на FSD может изменить бизнес Tesla

Аналитики считают, что развитие программного обеспечения может существенно изменить бизнес-модель Tesla. В отличие от продаж автомобилей, подписки обеспечивают регулярные поступления средств.

По оценке технологического аналитика Дэна Айвза, если компания увеличит долю клиентов с подпиской FSD с нынешних 10−15% до примерно 50%, это может существенно изменить финансовые показатели.

Китайские и традиционные автопроизводители усиливают конкуренцию

В то же время, Tesla сталкивается с ростом конкуренции. В прошлом году китайская BYD опередила ее и стала крупнейшим в мире производителем электромобилей. Китайская Xpeng также разрабатывает свои технологии автономного вождения и работает над получением разрешения на их использование в Европейском Союзе.

Традиционные автопроизводители, в частности General Motors, BMW и Mercedes-Benz, тоже инвестируют в систему помощи водителю и автономное управление.

Почему Tesla нужны разрешения регуляторов

Распространение таких технологий зависит от регуляторных разрешений. Tesla уже получила одобрение для версии FSD с наблюдением водителя в Нидерландах и ряде других европейских стран, но продолжает добиваться более широкого разрешения на уровне ЕС. Совершенно автономная версия системы пока не получила соответствующего одобрения.