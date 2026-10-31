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Какие страны производят больше всего автомобилей в мире

Технологии&Авто
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Какие страны производят больше всего автомобилей в мире
Какие страны производят больше всего автомобилей в мире
В первом полугодии 2026 года мировое производство автотранспорта превысило 45,9 млн. единиц, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Международной организации автопроизводителей (OICA).
Наибольшую часть производства традиционно обеспечили легковые автомобили. За январь-июнь в мире произвели 33,1 млн. таких машин, что на 1% меньше, чем годом ранее.
В то же время, производство других категорий транспорта продемонстрировало преимущественно положительную динамику. В частности, выпуск легких коммерческих автомобилей вырос на 2%, до 10,6 млн. единиц, а больших грузовиков стало на 8% больше, их произвели 2,1 млн. Производство автобусов, наоборот, сократилось на 3%, до 151,8 тыс. единиц.
Крупнейшим производителем автотранспорта в мире остается Китай. В течение первого полугодия там выпустили 14,99 млн. транспортных средств, однако этот показатель на 4% ниже результата аналогичного периода 2025 года.
Второе место заняли США с результатом 5,23 млн автомобилей, что на 1% больше, чем в прошлом.
Третью позицию заняла Япония, где производство выросло на 3%, до 4,30 млн единиц.
В первую пятерку мировых автопроизводителей также вошли Индия и Южная Корея. Индийские предприятия увеличили выпуск на 15%, до 3,68 млн. транспортных средств, тогда как в Южной Корее производство осталось почти неизменным и составило 2,11 млн. единиц.
По материалам:
MMR
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