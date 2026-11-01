Инвесторы и перекупщики массово бегут с рынка роскоши

Стоимость легендарных сумок Birkin французского бренда Hermès на вторичном рынке резко снизилась. Это поставило под вопрос эффективность бизнес-модели, основанной на искусственном дефиците товаров, и отразилось на акциях ведущих компаний индустрии роскоши.

За последние месяцы новые сумки Birkin 25 на ресейл-площадках подешевели более чем на $6000 по сравнению с пиковыми ценами. По данным аналитиков Bernstein, сейчас на вторичном рынке эта модель стоит примерно в 1,7 раза дороже, чем в бутиках. В 2022 году разница была значительно больше: цена перепродажи достигала 2,6 стоимости новой сумки.

Почему слабеет модель искусственного дефицита

Экономист Эрик Найман считает, что падение цен на сумки Birkin не главная причина снижения стоимости акций Hermès. Значительно сильнее на котировки влияет охлаждение спроса на предметы роскоши в Азии.

«Красиво говорят, что стратегия искусственного дефицита провалилась, но главное давление на акции — это не ресейл, а охлаждение спроса на роскошь в Азии. Однако часть любого „дефицитного“ спроса держится не на любви к продукту, а на ставке, которую можно будет перепродать подороже», — написал в Facebook экономист Эрик Найман.

По данным оценки швейцарского банка UBS, объем предложения сумок Birkin и Kelly на перепродаже сейчас в шесть-семь раз превышает допандемические показатели. Это привело к тому, что клиенты теряют стимул годами покупать сопутствующие товары — шелковые платки, посуду, обувь и одежду — лишь бы получить право на покупку заветной модели. В результате на рынке уже фиксируют резкое охлаждение спроса на парфюмерию и аксессуары бренда, из-за чего UBS снизил рекомендацию по акциям Hermès до уровня «Продавать».

Акции Hermès и других люксовых брендов дешевеют

Акции Hermès с начала 2026 подешевели почти на 40%. Подобное падение показывают и другие гиганты индустрии роскоши: LVMH, Kering (владелец Gucci и Saint Laurent) и Burberry. В то же время рынок элитных часов — Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet — прошел аналогичный сценарий обесценивания раньше и стабилизировался.

Ключевым фактором давления на котировки гигантов стало существенное сокращение расходов на предметы роскоши в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе, на которые приходится около половины выручки Hermès. Ситуацию усложнило и то, что годами акции компании торговались со сверхвысоким мультипликатором P/E около 50x (50-летней прибыли). При замедлении темпов роста подобные оценочные мультипликаторы сжимаются гораздо быстрее, чем падает сам бизнес.

Угрожает ли падение перепродаж самому Hermès

При этом операционная маржа Hermès остается на высоком уровне в 41%, а производственные мощности мастерских полностью загружены, поэтому бренд от этой истории с ресейлом не терпит краха.

«Предпринимателю стоит задуматься: если ваша модель продаж построена на дефиците или письмах ожидания, сколько клиентов покупают продукт, а сколько ставку на его перепродажу? Вторые идут первыми, как только исчезает премия», — отмечает эксперт.

Он советует инвесторам помнить, что отличный бизнес и отличная инвестиция — это разные вещи. Hermès и LVMH могут оставаться лучшими компаниями роскоши в мире, а их акции могут падать годами, если за них заплатили слишком дорого.