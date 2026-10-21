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Трамп снимает санкции? Что означает решение Белого дома и как это повлияет на экономику рф

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Трамп снимает санкции? Что означает решение Белого дома и как это повлияет на экономику рф
Трамп снимает санкции? Что означает решение Белого дома и как это повлияет на экономику рф
США рассматривают возможность ослабить санкции против танкеров «теневого флота», которые раньше перевозили российскую и иранскую нефть.
О том, поможет ли это россии увеличить доходы от экспорта нефти, рассказал старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский в новом видео на Finance.ua. Он объяснил, почему прямой экономический эффект от такого решения может быть незначительным, но его политическое значение гораздо больше.

Какие санкции против танкеров может ослабить Трамп

Как сообщает Reuters, администрация Дональда Трампа изучает возможность отмены санкций против отдельных судов так называемого «теневого флота». Цель — снизить рекордно высокие ставки фрахта, то есть стоимость перевозки грузов по морю.
Важная деталь: могут ослабить ограничения в отношении подсанкционных танкеров, перевозящих исключительно так называемую «легальную» нефть. Речь идет о сырье и нефтепродуктах, на которые не распространяются санкции США, а не о подсанкционной российской или иранской нефти. В Министерстве энергетики США также заявили, что возможное ослабление не поможет россии перевозить нефть или нефтепродукты.
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Экономист отмечает, что здесь важно различать санкции против самих судов и ограничения на российскую нефть.
«Если говорить об информации, которую распространяло агентство Reuters, то там речь идет на самом деле не о снятии санкций с российской нефти, а только о том, что танкеры, находящиеся под санкциями США, смогут перевозить неподсанкционную нефть», — пояснил экономист.
По его словам, российская нефть останется под санкциями, поэтому напрямую на ее экспорт такое решение влиять не должно.

Кто выиграет от ослабления санкций против танкеров

Наибольшую выгоду от возможных изменений могут извлечь владельцы судов, которые смогут расширить перечень грузов для перевозки.
Это может несколько увеличить доходы тех теневых структур, которые владеют этими танкерами, от перевозки нефти. Теоретически может несколько снизить цены на фрахт для перевозки неподсанкционной нефти. Но именно помочь российскому бюджету эта мера не сможет", — отметил Дубровский.
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Скептически оценивают возможный эффект и аналитики Energy Aspects, цитируемые Reuters. По их оценкам, танкеры «теневого флота» преимущественно старые и технически изношенные. Поэтому они вряд ли значительно увеличат доступные мощности для морских перевозок. К тому же большинство таких судов и без того непрерывно транспортировали нефть в течение последних трех месяцев.
В то же время представители морской отрасли обращают внимание на еще один нюанс: страховщики судов и дальше должны соблюдать правила Евросоюза и Великобритании. Это ограничивает возможности существенного снижения стоимости перевозок.
Почему санкции против «теневого флота» уже не так пугают перевозчиков и сможет ли россия увеличить доходы от экспорта нефти — смотрите в видео по ссылке:
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
СШАСанкцииЭкспорт нефтироссияТрамп
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