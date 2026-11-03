Зеленский поручил возобновить доплаты энергетикам и ремонтным бригадам

Президент Владимир Зеленский поручил правительству этой осенью и зимой возобновить программу ежемесячных доплат энергетикам и ремонтным бригадам, восстанавливающим энергетическую инфраструктуру после российских обстрелов.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

По словам Зеленского, в последние недели ремонтные бригады и энергетики по всей Украине работают практически круглосуточно, чтобы возобновить электроснабжение после российских атак.

«В этом году у россиян новая тактика: они бьют, и не только генерацию, но и много ударов против сетей, против распределения энергии. Много работы на восстановлении, и постоянно новые удары. Десятки ударов в сутки», — уточнил президент.

Зеленский подчеркнул, что скорость восстановления энергетической инфраструктуры сейчас имеет такое же значение, как и обеспечение противовоздушной обороны ракетами. Поэтому каждый день должен быть абсолютно эффективным в ремонтах, восстановлении, строительстве защиты.

Какие меры поддержки планируют ввести

Президент поручил правительству этой осенью и зимой возобновить программу доплат, которая действовала в прошлом году и хорошо себя зарекомендовала. Ежемесячные выплаты должны получать все энергетики и работники, привлеченные к восстановительным работам.

«Всем, кто задействован в этих ремонтах, энергетикам нужны доплаты каждый месяц, чтобы люди чувствовали, что общество ценит то, что они делают и как они работают», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, предусматривается ротация команд, работающих в самых сложных условиях.

«Украинские общины должны действительно идти бок о бок в восстановлении. Я рассчитываю, что на этой неделе правительство представит все детали поддержки для ремонтных бригад и энергетиков», — подытожил Зеленский.