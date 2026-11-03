Зеленский поручил возобновить доплаты энергетикам и ремонтным бригадам

Президент Владимир Зеленский поручил правительству этой осенью и зимой возобновить программу ежемесячных доплат энергетикам и ремонтным бригадам, восстанавливающим энергетическую инфраструктуру после российских обстрелов.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении.
По словам Зеленского, в последние недели ремонтные бригады и энергетики по всей Украине работают практически круглосуточно, чтобы возобновить электроснабжение после российских атак.
«В этом году у россиян новая тактика: они бьют, и не только генерацию, но и много ударов против сетей, против распределения энергии. Много работы на восстановлении, и постоянно новые удары. Десятки ударов в сутки», — уточнил президент.
Зеленский подчеркнул, что скорость восстановления энергетической инфраструктуры сейчас имеет такое же значение, как и обеспечение противовоздушной обороны ракетами. Поэтому каждый день должен быть абсолютно эффективным в ремонтах, восстановлении, строительстве защиты.
Какие меры поддержки планируют ввести
Президент поручил правительству этой осенью и зимой возобновить программу доплат, которая действовала в прошлом году и хорошо себя зарекомендовала. Ежемесячные выплаты должны получать все энергетики и работники, привлеченные к восстановительным работам.
«Всем, кто задействован в этих ремонтах, энергетикам нужны доплаты каждый месяц, чтобы люди чувствовали, что общество ценит то, что они делают и как они работают», — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, предусматривается ротация команд, работающих в самых сложных условиях.
«Украинские общины должны действительно идти бок о бок в восстановлении. Я рассчитываю, что на этой неделе правительство представит все детали поддержки для ремонтных бригад и энергетиков», — подытожил Зеленский.
Напомним, в прошлом году более 14 тысяч работников были вовлечены в восстановление энергетической инфраструктуры. Для поддержки аварийно-ремонтных бригад, которые ликвидировали последствия атак и возобновляли электро- и теплоснабжение, ввели доплаты в размере 20 тыс. грн.