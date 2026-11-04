Сколько в октябре направлено средств на соцвыплаты (данные ПФ)
- на пенсионные выплаты — 75,1 млрд. гривен;
- на жилищные субсидии и льготы — 1,4 млрд. гривен;
- на страховые выплаты — 3,4 млрд. гривен, в том числе на оплату больничных — 2,1 млрд. гривен;
- на социальные пособия и другие выплаты — 13,1 млрд гривен.
Довідка Finance.ua:
- С 1 января 2026 года в Украине выросли основные социальные стандарты. Это, в свою очередь, повлекло за собой перерасчет пенсий.
- Полный страховой стаж для получения повышенной минимальной пенсии (3458,80 грн) составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.
ЕС инвестировал 1 млрд евро в жилищный сектор Украины, еще 370 млн готовят
Партнерская35 лет стабильности. До 17% годовых для ваших средств: ПУМБ запускает «Доходный ПЛЮС»
В Украине разрешат приватизацию поврежденного аварийного жилья
Выплаты некоторых пенсионных доплат упрощены — детали
Зеленский поручил возобновить доплаты энергетикам и ремонтным бригадам
НКЦБФР зарегистрировала первый публичный выпуск валютных корпоративных облигаций: почему это важно