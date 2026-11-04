Сколько в октябре направлено средств на соцвыплаты (данные ПФ)

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплат за октябрь текущего года и направил на пенсии, субсидии и другие социальные выплаты в общей сложности 93 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении ПФУ

По состоянию на 31 октября профинансировано:

на пенсионные выплаты — 75,1 млрд. гривен;

на жилищные субсидии и льготы — 1,4 млрд. гривен;

на страховые выплаты — 3,4 млрд. гривен, в том числе на оплату больничных — 2,1 млрд. гривен;

на социальные пособия и другие выплаты — 13,1 млрд гривен.

В октябре предоставлено 1 411,8 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

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Ранее в Минфине рассказали , сколько потратили на пенсии и субсидии с начала года. В январе-сентябре 2026 года Министерство финансов Украины направило 329,5 млрд грн на выплату пенсий, субсидий и других социальных нужд.

«Социальные обязательства остаются приоритетом. Пенсии, пособия, субсидии и поддержка самых уязвимых категорий граждан финансируются на 100% и вовремя», — отметил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Наибольшую часть финансирования за 9 месяцев составили расходы на пенсионные выплаты.

Несмотря на индексацию, большинство пожилых людей в Украине фактически живут на грани бедности. Вместе с тем, существуют государственные инструменты поддержки, позволяющие увеличить выплаты пенсионерам.

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