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Сколько в октябре направлено средств на соцвыплаты (данные ПФ)

Казна и Политика
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Сколько в октябре направлено средств на соцвыплаты (данные ПФ)
Сколько в октябре направлено средств на соцвыплаты (данные ПФ)
Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплат за октябрь текущего года и направил на пенсии, субсидии и другие социальные выплаты в общей сложности 93 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении ПФУ.
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По состоянию на 31 октября профинансировано:
  • на пенсионные выплаты — 75,1 млрд. гривен;
  • на жилищные субсидии и льготы — 1,4 млрд. гривен;
  • на страховые выплаты — 3,4 млрд. гривен, в том числе на оплату больничных — 2,1 млрд. гривен;
  • на социальные пособия и другие выплаты — 13,1 млрд гривен.
В октябре предоставлено 1 411,8 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
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Ранее в Минфине рассказали, сколько потратили на пенсии и субсидии с начала года. В январе-сентябре 2026 года Министерство финансов Украины направило 329,5 млрд грн на выплату пенсий, субсидий и других социальных нужд.
«Социальные обязательства остаются приоритетом. Пенсии, пособия, субсидии и поддержка самых уязвимых категорий граждан финансируются на 100% и вовремя», — отметил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
Наибольшую часть финансирования за 9 месяцев составили расходы на пенсионные выплаты.
Несмотря на индексацию, большинство пожилых людей в Украине фактически живут на грани бедности. Вместе с тем, существуют государственные инструменты поддержки, позволяющие увеличить выплаты пенсионерам.
Finance.ua создал путеводитель, который поможет людям пенсионного возраста получать максимум помощи от государства: от возрастных надбавок до бесплатных лекарств и субсидий — Низкая пенсия? Вот на какие доплаты и льготы вы можете рассчитывать в 2026 году

Довідка Finance.ua:

  • С 1 января 2026 года в Украине выросли основные социальные стандарты. Это, в свою очередь, повлекло за собой перерасчет пенсий.
  • Полный страховой стаж для получения повышенной минимальной пенсии (3458,80 грн) составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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