В Минфине рассказали, сколько потратили на пенсии и субсидии с начала года (инфографика)

В январе-сентябре 2026 года Министерство финансов Украины направило 329,5 млрд грн на выплату пенсий, субсидий и других социальных нужд.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«Социальные обязательства остаются приоритетом. Пенсии, пособия, субсидии и поддержка самых уязвимых категорий граждан финансируются на 100% и вовремя», — отметил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
На что направили средства
Наибольшую часть финансирования за 9 месяцев составили расходы на пенсионные выплаты. В общем, средства распределили по следующим направлениям:
196,9 млрд грн — финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда;
68,6 млрд грн — социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
26,9 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;
30,4 млрд грн — социальная защита детей и семьи;
6,7 млрд грн — социальная защита лиц с инвалидностью.
В 2025 году на социальные выплаты и пенсионные обязательства, обеспечиваемые Минсоцполитикой, из госбюджета было направлено 406,4 млрд гривен.
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Также мы рассказывали, что в 2027 году в Украине могут быть пересмотрены социальные стандарты. Минимальную зарплату планируют установить на уровне 12 000 грн, минимальную пенсию по возрасту — 6500 грн, а прожиточный минимум — 7200 грн.