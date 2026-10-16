0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минфине рассказали, сколько потратили на пенсии и субсидии с начала года (инфографика)

Казна и Политика
52
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Минфин направил 329,5 млрд грн на выплату пенсий, субсидий и других социальных нужд.
Минфин направил 329,5 млрд грн на выплату пенсий, субсидий и других социальных нужд.
В январе-сентябре 2026 года Министерство финансов Украины направило 329,5 млрд грн на выплату пенсий, субсидий и других социальных нужд.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«Социальные обязательства остаются приоритетом. Пенсии, пособия, субсидии и поддержка самых уязвимых категорий граждан финансируются на 100% и вовремя», — отметил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
Наибольшую часть финансирования составляли расходы на пенсионные выплаты
Наибольшую часть финансирования составляли расходы на пенсионные выплаты, mof.gov.ua

На что направили средства

Наибольшую часть финансирования за 9 месяцев составили расходы на пенсионные выплаты. В общем, средства распределили по следующим направлениям:
  • 196,9 млрд грн — финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда;
  • 68,6 млрд грн — социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
  • 26,9 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;
  • 30,4 млрд грн — социальная защита детей и семьи;
  • 6,7 млрд грн — социальная защита лиц с инвалидностью.
В 2025 году на социальные выплаты и пенсионные обязательства, обеспечиваемые Минсоцполитикой, из госбюджета было направлено 406,4 млрд гривен.
Напомним, что редакция портала Finance.ua создала серию публикаций «Финансовая опора: знания и практические решения для социально уязвимых групп». Цель серии — помочь украинцам лучше понимать собственные финансовые возможности и принимать более обоснованные решения по расходам, сбережениям и использованию государственной поддержки. В каждой публикации вы обязательно найдете практические рекомендации, чек-листы и список ссылок на официальные организации.
Также мы рассказывали, что в 2027 году в Украине могут быть пересмотрены социальные стандарты. Минимальную зарплату планируют установить на уровне 12 000 грн, минимальную пенсию по возрасту — 6500 грн, а прожиточный минимум — 7200 грн.
По материалам:
Finance.ua
МинфинСоцвыплатыБюджет
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems