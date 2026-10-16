В Минфине рассказали, сколько потратили на пенсии и субсидии с начала года (инфографика)

Минфин направил 329,5 млрд грн на выплату пенсий, субсидий и других социальных нужд.

В январе-сентябре 2026 года Министерство финансов Украины направило 329,5 млрд грн на выплату пенсий, субсидий и других социальных нужд.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«Социальные обязательства остаются приоритетом. Пенсии, пособия, субсидии и поддержка самых уязвимых категорий граждан финансируются на 100% и вовремя», — отметил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Наибольшую часть финансирования составляли расходы на пенсионные выплаты, mof.gov.ua

На что направили средства

Наибольшую часть финансирования за 9 месяцев составили расходы на пенсионные выплаты. В общем, средства распределили по следующим направлениям:

196,9 млрд грн — финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда;

68,6 млрд грн — социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

26,9 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

30,4 млрд грн — социальная защита детей и семьи;

6,7 млрд грн — социальная защита лиц с инвалидностью.

В 2025 году на социальные выплаты и пенсионные обязательства, обеспечиваемые Минсоцполитикой, из госбюджета было направлено 406,4 млрд гривен.

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