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НДФЛ с аренды жилья снизили с 18% до 5%: Рада поддержала соответствующую правку

Казна и Политика
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Новые нормы налогообложения аренды жилья
Новые нормы налогообложения аренды жилья
Верховная Рада поддержала правку к законопроекту, предусматривающую снижение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, официально сдающих жилье в аренду, с 18% до 5%. Военный сбор останется на уровне 5%, поэтому общая налоговая нагрузка на доходы от аренды должна снизиться с 23% до 10%.
Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Новые нормы налогообложения аренды жилья

Согласно поддержанной правке, физические лица, официально сдающие жилье в аренду, будут платить НДФЛ по ставке 5% вместо 18%. Военный сбор в размере 5% останется без изменений.

Почему более низкая ставка выгодна и государству

Сейчас значительная часть владельцев жилья, не имеющих статуса ФЛП, сдают квартиры в тени: без договоров и без декларирования дохода. Одна из главных причин в том, что налог был слишком высокий.
«Когда ставка разумная, людям легче работать честно, чем рисковать», — пояснила депутат.
Поэтому, по ее словам, арендодатели получают простые и понятные правила, арендаторы — официальный договор и защиту своих прав, а государство — новые поступления в бюджет и более прозрачный рынок аренды.

Что нужно для внедрения изменений

Шуляк отметила, что принятого закона может быть мало. Теперь государству и ответственным органам следует провести грамотную информационную кампанию и объяснить людям, что именно изменилось и как этим воспользоваться.
Поэтому следующая задача состоит в том, чтобы эти изменения дошли до каждого владельца жилья.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Верховная Рада поддержала законопроект № 15111-д, предусматривающий снижение ставки налога на доходы физических лиц для граждан, официально сдающих недвижимость в аренду. С 1 января 2027 года НДФЛ для таких арендодателей планировали снизить с 18% до 5%. Инициаторы изменений считают, что это поможет вывести значительную часть рынка с тени и увеличить налоговые поступления.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиЗаконопроектыАренда жилья
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