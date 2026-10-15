НДФЛ с аренды жилья снизили с 18% до 5%: Рада поддержала соответствующую правку

Верховная Рада поддержала правку к законопроекту, предусматривающую снижение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, официально сдающих жилье в аренду, с 18% до 5%. Военный сбор останется на уровне 5%, поэтому общая налоговая нагрузка на доходы от аренды должна снизиться с 23% до 10%.

Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Новые нормы налогообложения аренды жилья

Согласно поддержанной правке, физические лица, официально сдающие жилье в аренду, будут платить НДФЛ по ставке 5% вместо 18%. Военный сбор в размере 5% останется без изменений.

Почему более низкая ставка выгодна и государству

Сейчас значительная часть владельцев жилья, не имеющих статуса ФЛП, сдают квартиры в тени: без договоров и без декларирования дохода. Одна из главных причин в том, что налог был слишком высокий.

«Когда ставка разумная, людям легче работать честно, чем рисковать», — пояснила депутат.

Поэтому, по ее словам, арендодатели получают простые и понятные правила, арендаторы — официальный договор и защиту своих прав, а государство — новые поступления в бюджет и более прозрачный рынок аренды.

Что нужно для внедрения изменений

Шуляк отметила, что принятого закона может быть мало. Теперь государству и ответственным органам следует провести грамотную информационную кампанию и объяснить людям, что именно изменилось и как этим воспользоваться.

Поэтому следующая задача состоит в том, чтобы эти изменения дошли до каждого владельца жилья.