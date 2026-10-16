Рада изменила правила финмониторинга PEP

Верховная Рада пересмотрела правила финансового мониторинга политически значимых лиц после завершения их полномочий. Депутаты отменили норму, которая предусматривала автоматическое снижение уровня риска через год после ухода с поста. В то же время банки и далее будут оценивать риски клиентов индивидуально.

Об этом сообщает Финансовый клуб.

Соответствующую правку внесли в законопроект № 16051−1 о налогообложении международных посылок.

Как изменятся правила финансового мониторинга PEP

Предыдущая редакция предусматривала так называемую «презумпцию снижения риска»: через год после ухода с должности бывшее политически значимое лицо должно было считать клиентом с более низким уровнем риска, если не было оснований для противоположного.

Теперь банки должны оценивать риски индивидуально. Если риски, связанные с прежними полномочиями клиента сохраняются, финансовое учреждение может продолжать усиленный мониторинг и после первого года.

Также отменено требование документально доказывать неприемлемый уровень риска, чтобы продолжать усиленный контроль после этого срока.

Руководители государственных банков не будут включаться в расширенный перечень PEP

От предварительного расширения перечня политически значимых лиц за счет руководителей государственных банков отказались.

Статус PEP остается пожизненным, однако сам по себе не означает, что человек должен находиться под усиленным финансовым мониторингом всю жизнь. Так же этот статус не должен являться единственным основанием для отказа в банковском обслуживании.

Как изменения повлияют на международную финансовую поддержку Украины

Предыдущая редакция правки вызвала отрицание европейских партнеров и помешала подписанию закона о цифровых платформах.

Пересмотр правил должен устранить эту проблему и разблокировать получение Украиной международной финансовой поддержки.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что народные депутаты Верховной Рады в целом поддержали законопроект № 16051−1, вводящий НДС на товары из иностранных маркетплейсов независимо от их стоимости. Законопроект предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины. В частности, предлагается ввести следующие правила: