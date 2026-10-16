Рада изменила правила финмониторинга PEP

Верховная Рада пересмотрела правила финансового мониторинга политически значимых лиц после завершения их полномочий. Депутаты отменили норму, которая предусматривала автоматическое снижение уровня риска через год после ухода с поста. В то же время банки и далее будут оценивать риски клиентов индивидуально.
Соответствующую правку внесли в законопроект № 16051−1 о налогообложении международных посылок.
Как изменятся правила финансового мониторинга PEP
Предыдущая редакция предусматривала так называемую «презумпцию снижения риска»: через год после ухода с должности бывшее политически значимое лицо должно было считать клиентом с более низким уровнем риска, если не было оснований для противоположного.
Теперь банки должны оценивать риски индивидуально. Если риски, связанные с прежними полномочиями клиента сохраняются, финансовое учреждение может продолжать усиленный мониторинг и после первого года.
Также отменено требование документально доказывать неприемлемый уровень риска, чтобы продолжать усиленный контроль после этого срока.
Руководители государственных банков не будут включаться в расширенный перечень PEP
От предварительного расширения перечня политически значимых лиц за счет руководителей государственных банков отказались.
Статус PEP остается пожизненным, однако сам по себе не означает, что человек должен находиться под усиленным финансовым мониторингом всю жизнь. Так же этот статус не должен являться единственным основанием для отказа в банковском обслуживании.
Как изменения повлияют на международную финансовую поддержку Украины
Предыдущая редакция правки вызвала отрицание европейских партнеров и помешала подписанию закона о цифровых платформах.
Пересмотр правил должен устранить эту проблему и разблокировать получение Украиной международной финансовой поддержки.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что народные депутаты Верховной Рады в целом поддержали законопроект № 16051−1, вводящий НДС на товары из иностранных маркетплейсов независимо от их стоимости. Законопроект предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины. В частности, предлагается ввести следующие правила:
НДС 20% на покупки до €150. Налог будут начисляться на товары, приобретенные дистанционно за рубежом и доставленные физическим лицам в Украине.
Налог будут платить онлайн-платформы. Ответственность за начисление и уплату НДС будет возлагаться на иностранные маркетплейсы и онлайн-платформы или определенных посредников в Украине.
Некоторые отправления освободят от налогообложения. НДС не будут взиматься с некоммерческих посылок между физическими лицами стоимостью до 45 евро.
Отдельные товары для обороны не будут облагаться налогом. Освобождение предусмотрено для продукции, предназначенной для нужд безопасности и обороны, в частности, соответствующего энергетического оборудования и товаров для Сил обороны.