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Резиденты Дія. Сіty уплатили почти 44 млрд грн налогов с начала года

Казна и Политика
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Резиденты Дія. Сіty уплатили почти 44 млрд грн налогов с начала года
Резиденты Дія. Сіty уплатили почти 44 млрд грн налогов с начала года
За три квартала 2026 года резиденты Дія. City уплатили в бюджет 43,9 млрд грн налогов.
Это на 99,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда компании пространства уплатили более 22 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
«Украинские технологические компании продолжают масштабировать бизнес даже в условиях полномасштабной войны. Возрастают объемы их деятельности, появляются новые продукты и рабочие места. В то же время увеличиваются налоговые поступления в бюджет», — говорится в сообщении.
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В целом от запуска «Дія.City» в 2022 году резиденты пространства уплатили уже более 109 млрд грн налогов.
Сегодня к Дія. City присоединилось более 4 700 компаний — от украинских продуктовых стартапов и разработчиков defense tech-решений — до международных технологических компаний. Среди них — EPAM Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, MacPaw, Ajax Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber и другие.
Ранее мы сообщали, что в прошлом году в Минцифры анонсировали проект «Дія.City Invest», который стимулирует запуск венчурных фондов в Украине. Недавно фонд будущего проекта был увеличен до €50 млн. В приоритете для инвестирования — дата-центры, кибербезопасность, оборонные и другие технологии.

По материалам:
Finance.ua
ДияНалоги
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