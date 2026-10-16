Резиденты Дія. Сіty уплатили почти 44 млрд грн налогов с начала года

За три квартала 2026 года резиденты Дія. City уплатили в бюджет 43,9 млрд грн налогов.

Это на 99,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда компании пространства уплатили более 22 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

«Украинские технологические компании продолжают масштабировать бизнес даже в условиях полномасштабной войны. Возрастают объемы их деятельности, появляются новые продукты и рабочие места. В то же время увеличиваются налоговые поступления в бюджет», — говорится в сообщении.

В целом от запуска «Дія.City» в 2022 году резиденты пространства уплатили уже более 109 млрд грн налогов.

Сегодня к Дія. City присоединилось более 4 700 компаний — от украинских продуктовых стартапов и разработчиков defense tech-решений — до международных технологических компаний. Среди них — EPAM Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, MacPaw, Ajax Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber и другие.