0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада отменила НДС-льготу для посылок стоимостью до €150

Казна и Политика
395
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Международная посылка
Международная посылка
Народные депутаты Верховной Рады в целом поддержали законопроект № 16051−1, который вводит НДС на товары с иностранных маркетплейсов независимо от их стоимости.
По данным народного депутата Ярослава Железняка, документ поддержали 255 парламентариев.
«Должны устранить несправедливые конкурентные преимущества иностранных маркетплейсов перед украинским бизнесом, приблизить наше законодательство к европейским правилам и обеспечить дополнительные поступления на нужды армии», — комментирует принятие законопроекта председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Что изменится для покупателей и международных посылок

Законопроект № 16051−1 предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины. В частности, предлагается ввести следующие правила:
  • НДС 20% на покупки до €150. Налог будут начисляться на товары, приобретенные дистанционно за рубежом и доставленные физическим лицам в Украине.
  • Налог будут платить онлайн-платформы. Ответственность за начисление и уплату НДС будет возлагаться на иностранные маркетплейсы и онлайн-платформы или определенных ими посредников в Украине.
  • Некоторые отправления освободят от налогообложения. НДС не будут взимать с некоммерческих посылок между физическими лицами стоимостью до 45 евро. К примеру, если один человек бесплатно отправляет другому подарок для личного пользования, НДС платить не нужно. Исключения также предусмотрены для товаров стоимостью до 150 евро в несопровождаемом багаже, кроме подакцизных товаров.
  • Отдельные товары для обороны не будут облагаться налогом. Освобождение предусмотрено для продукции, предназначенной для нужд безопасности и обороны, в частности, соответствующего энергетического оборудования и товаров для сил обороны.
Место для вашей рекламы
По оценкам авторов законопроекта, введение НДС на международные онлайн-покупки может приносить государственному бюджету около 10 млрд грн ежегодно. Эти средства планируют направлять в специальный фонд госбюджета на нужды Вооруженных сил Украины.
Читайте также
Изменения связаны с международными финансовыми обязательствами Украины. Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что из-за задержки с введением налогообложения международных посылок страна не получит ожидаемые в сентябре 4 млрд евро международной помощи. Введение НДС в такие отправления остается одним из условий получения следующего транша по программе МВФ.

Когда могут заработать новые правила

В то же время новые правила пока не вступили в силу. Согласно законопроекту они должны заработать через 45 дней после опубликования решения Кабинета Министров о готовности соответствующей системы, но не ранее 1 июля 2027 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Верховная РадаЗаконопроектыНДС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems