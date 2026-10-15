Рада отменила НДС-льготу для посылок стоимостью до €150
Что изменится для покупателей и международных посылок
- НДС 20% на покупки до €150. Налог будут начисляться на товары, приобретенные дистанционно за рубежом и доставленные физическим лицам в Украине.
- Налог будут платить онлайн-платформы. Ответственность за начисление и уплату НДС будет возлагаться на иностранные маркетплейсы и онлайн-платформы или определенных ими посредников в Украине.
- Некоторые отправления освободят от налогообложения. НДС не будут взимать с некоммерческих посылок между физическими лицами стоимостью до 45 евро. К примеру, если один человек бесплатно отправляет другому подарок для личного пользования, НДС платить не нужно. Исключения также предусмотрены для товаров стоимостью до 150 евро в несопровождаемом багаже, кроме подакцизных товаров.
- Отдельные товары для обороны не будут облагаться налогом. Освобождение предусмотрено для продукции, предназначенной для нужд безопасности и обороны, в частности, соответствующего энергетического оборудования и товаров для сил обороны.
Когда могут заработать новые правила
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