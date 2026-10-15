Рада отменила НДС-льготу для посылок стоимостью до €150

Народные депутаты Верховной Рады в целом поддержали законопроект № 16051−1, который вводит НДС на товары с иностранных маркетплейсов независимо от их стоимости.

По данным народного депутата Ярослава Железняка, документ поддержали 255 парламентариев.

«Должны устранить несправедливые конкурентные преимущества иностранных маркетплейсов перед украинским бизнесом, приблизить наше законодательство к европейским правилам и обеспечить дополнительные поступления на нужды армии», — комментирует принятие законопроекта председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Что изменится для покупателей и международных посылок

Законопроект № 16051−1 предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины. В частности, предлагается ввести следующие правила:

НДС 20% на покупки до €150. Налог будут начисляться на товары, приобретенные дистанционно за рубежом и доставленные физическим лицам в Украине.

Налог будут начисляться на товары, приобретенные дистанционно за рубежом и доставленные физическим лицам в Украине. Налог будут платить онлайн-платформы. Ответственность за начисление и уплату НДС будет возлагаться на иностранные маркетплейсы и онлайн-платформы или определенных ими посредников в Украине.

Ответственность за начисление и уплату НДС будет возлагаться на иностранные маркетплейсы и онлайн-платформы или определенных ими посредников в Украине. Некоторые отправления освободят от налогообложения. НДС не будут взимать с некоммерческих посылок между физическими лицами стоимостью до 45 евро. К примеру, если один человек бесплатно отправляет другому подарок для личного пользования, НДС платить не нужно. Исключения также предусмотрены для товаров стоимостью до 150 евро в несопровождаемом багаже, кроме подакцизных товаров.

НДС не будут взимать с некоммерческих посылок между физическими лицами стоимостью до 45 евро. К примеру, если один человек бесплатно отправляет другому подарок для личного пользования, НДС платить не нужно. Исключения также предусмотрены для товаров стоимостью до 150 евро в несопровождаемом багаже, кроме подакцизных товаров. Отдельные товары для обороны не будут облагаться налогом. Освобождение предусмотрено для продукции, предназначенной для нужд безопасности и обороны, в частности, соответствующего энергетического оборудования и товаров для сил обороны.

По оценкам авторов законопроекта, введение НДС на международные онлайн-покупки может приносить государственному бюджету около 10 млрд грн ежегодно. Эти средства планируют направлять в специальный фонд госбюджета на нужды Вооруженных сил Украины.

Изменения связаны с международными финансовыми обязательствами Украины. Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что из-за задержки с введением налогообложения международных посылок страна не получит ожидаемые в сентябре 4 млрд евро международной помощи. Введение НДС в такие отправления остается одним из условий получения следующего транша по программе МВФ.

Когда могут заработать новые правила