В Украине обсуждается возможная отмена льготы, которая позволяет не платить НДС за международные посылки стоимостью до 150 евро. Опрос, проведенный Info Sapiens, показал, что большинство украинцев поддерживают идею одинаковых налоговых правил для иностранных маркетплейсов и украинских магазинов, хотя в то же время ожидают, что это приведет к удорожанию покупок из-за границы.
Исследование проводилось методом онлайн-интервью (CAWI) с 8 по 12 апреля 2026 г. по заказу Украинского Совета Бизнеса. В нем приняли участие 1500 респондентов из городов и сел на подконтрольной Украине территории.
Как часто украинцы заказывают товары из-за границы
79% опрошенных заявили, что хотя бы раз покупали товары на зарубежных маркетплейсах.
Среди них:
31% производят такие заказы раз или несколько раз в месяц;
При этом вопрос международных покупок не является приоритетным для большинства граждан: всего 3% опрошенных назвали его среди важнейших экономических тем. Значительно больше людей беспокоят уровень доходов, цены на продукты и стоимость коммунальных услуг.