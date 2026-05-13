Налогообложение посылок до 150 евро — как к этому относятся украинцы (исследование) Сегодня 10:04 — Личные финансы

Международные посылки

В Украине обсуждается возможная отмена льготы, которая позволяет не платить НДС за международные посылки стоимостью до 150 евро. Опрос, проведенный Info Sapiens, показал, что большинство украинцев поддерживают идею одинаковых налоговых правил для иностранных маркетплейсов и украинских магазинов, хотя в то же время ожидают, что это приведет к удорожанию покупок из-за границы.

Исследование проводилось методом онлайн-интервью (CAWI) с 8 по 12 апреля 2026 г. по заказу Украинского Совета Бизнеса. В нем приняли участие 1500 респондентов из городов и сел на подконтрольной Украине территории.

Как часто украинцы заказывают товары из-за границы

79% опрошенных заявили, что хотя бы раз покупали товары на зарубежных маркетплейсах.

Среди них:

31% производят такие заказы раз или несколько раз в месяц;

48% - раз в несколько месяцев или реже.

Чаще всего украинцы заказывают одежду и обувь, а также товары для дома (по 51%).

Отношение к возможному налогообложению

52% респондентов считают, что украинские магазины и зарубежные маркетплейсы должны работать по одинаковым налоговым правилам.

Еще 54% согласились с тезисом, что если украинский бизнес платит НДС, то аналогичные товары из-за границы также должны облагаться налогом.

В то же время, 55% опрошенных убеждены, что действующее освобождение от НДС для посылок до 150 евро создает преимущество для иностранных продавцов над украинскими товарами, с которых НДС уплачивается.

Каких последствий ожидают украинцы

Более половины респондентов считают, что введение единых правил налогообложения будет иметь следующие положительные последствия:

дополнительные поступления в бюджет — 59%;

поддержка легального украинского бизнеса — 58%;

равные условия конкуренции — 56%;

уменьшение «серого» импорта — 52%;

приближение к европейской практике — 51%.

Вместе с тем 57% опрошенных прогнозируют, что международные покупки станут дороже.

Чего ожидают покупатели в случае смены правил

В случае отмены действующей льготы украинцы хотят, чтобы новые правила были максимально простыми и понятными.

Чаще всего респонденты называли следующие ожидания:

четкие и прозрачные правила — 37%;

отсутствие необходимости что-либо доплачивать вручную — 28%;

отсутствие скрытых платежей — 27%.

При этом вопрос международных покупок не является приоритетным для большинства граждан: всего 3% опрошенных назвали его среди важнейших экономических тем. Значительно больше людей беспокоят уровень доходов, цены на продукты и стоимость коммунальных услуг.

