0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налогообложение посылок до 150 евро — как к этому относятся украинцы (исследование)

Личные финансы
65
Международные посылки
Международные посылки
В Украине обсуждается возможная отмена льготы, которая позволяет не платить НДС за международные посылки стоимостью до 150 евро. Опрос, проведенный Info Sapiens, показал, что большинство украинцев поддерживают идею одинаковых налоговых правил для иностранных маркетплейсов и украинских магазинов, хотя в то же время ожидают, что это приведет к удорожанию покупок из-за границы.
Исследование проводилось методом онлайн-интервью (CAWI) с 8 по 12 апреля 2026 г. по заказу Украинского Совета Бизнеса. В нем приняли участие 1500 респондентов из городов и сел на подконтрольной Украине территории.

Как часто украинцы заказывают товары из-за границы

79% опрошенных заявили, что хотя бы раз покупали товары на зарубежных маркетплейсах.
Среди них:
  • 31% производят такие заказы раз или несколько раз в месяц;
  • 48% - раз в несколько месяцев или реже.
Чаще всего украинцы заказывают одежду и обувь, а также товары для дома (по 51%).
Налогообложение посылок до 150 евро — как к этому относятся украинцы (исследование)

Отношение к возможному налогообложению

52% респондентов считают, что украинские магазины и зарубежные маркетплейсы должны работать по одинаковым налоговым правилам.
Еще 54% согласились с тезисом, что если украинский бизнес платит НДС, то аналогичные товары из-за границы также должны облагаться налогом.
В то же время, 55% опрошенных убеждены, что действующее освобождение от НДС для посылок до 150 евро создает преимущество для иностранных продавцов над украинскими товарами, с которых НДС уплачивается.
Налогообложение посылок до 150 евро — как к этому относятся украинцы (исследование)

Каких последствий ожидают украинцы

Более половины респондентов считают, что введение единых правил налогообложения будет иметь следующие положительные последствия:
  • дополнительные поступления в бюджет — 59%;
  • поддержка легального украинского бизнеса — 58%;
  • равные условия конкуренции — 56%;
  • уменьшение «серого» импорта — 52%;
  • приближение к европейской практике — 51%.
Читайте также
Вместе с тем 57% опрошенных прогнозируют, что международные покупки станут дороже.
Налогообложение посылок до 150 евро — как к этому относятся украинцы (исследование)

Чего ожидают покупатели в случае смены правил

В случае отмены действующей льготы украинцы хотят, чтобы новые правила были максимально простыми и понятными.
Чаще всего респонденты называли следующие ожидания:
  • четкие и прозрачные правила — 37%;
  • отсутствие необходимости что-либо доплачивать вручную — 28%;
  • отсутствие скрытых платежей — 27%.
Место для вашей рекламы
Налогообложение посылок до 150 евро — как к этому относятся украинцы (исследование)
При этом вопрос международных покупок не является приоритетным для большинства граждан: всего 3% опрошенных назвали его среди важнейших экономических тем. Значительно больше людей беспокоят уровень доходов, цены на продукты и стоимость коммунальных услуг.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Налоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems