Новые правила для международных посылок: Минфин объяснил, что изменится для украинцев

Инициатива о внедрении в Украине новой модели налогообложения международных отправлений, предусмотренной законопроектами № 15112-Д и № 12360, вызвало активное обсуждение среди бизнеса и общественности.

Министерство финансов Украины объяснило , как будет работать новая система.

Введение современной модели налогообложения электронной торговли — это очередной шаг на пути интеграции Украины в единое европейское экономическое пространство и укрепление финансовой устойчивости государства.

Доставка посылок останется без задержек

В Министерстве финансов подчеркнули, что процедура получения международных отправлений для конечного потребителя останется быстрой и удобной.

Новая система IOSS подразумевает полную цифровизацию и автоматический обмен данными между иностранными маркетплейсами, почтовыми операторами и таможенными органами. Предусмотренные законопроектом № 12360 механизмы направлены на автоматизацию процессов, что исключает необходимость личного контакта покупателя с таможней или дополнительных затрат времени при прохождении границы.

Налогообложение товаров для обороны усиливать не будут

В Минфине заявили, что законопроект № 15112-Д, напротив, расширяет возможности для поддержки Сил обороны.

Действующее законодательство освобождает от НДС только беспилотные летательные аппараты без вооружения. Законопроект № 15112-Д расширяет эту льготу — слова «без вооружения» исключаются, то есть от НДС освобождаются вооруженные БПЛА и их части. Это прямое усиление налоговой поддержки сектора, а не его ослабление.

Что касается комплектующих и снаряжения, которые заказывают военные лично, то законопроект вводит специальные правила налогообложения исключительно для товаров, приобретенных через маркетплейсы в пределах дистанционной продажи. При этом НДС будет включаться в цену товара еще на этапе покупки оператором платформы — никакие дополнительные задержки на таможне для получателя не будут возникать. Механизм специально разработан так, чтобы не нагружать таможню и не замедлять доставку.

Налоги будут автоматически включаться в стоимость товаров

Обязанность по начислению и уплате НДС (20%) возлагается на маркетплейс (электронный интерфейс).

Для гражданина процесс будет привычным: налог будет автоматически включаться в цену товара непосредственно в момент оформления покупки на платформе. Эта модель соответствует Директивам Совета ЕС и успешно функционирует в странах Европейского Союза, где маркетплейсы выступают ответственными агентами за расчеты с бюджетом.

Льготы для частных отправлений останутся

Реформа разграничивает коммерческие операции и некоммерческие отправления. Посылки категории «от гражданина к гражданину» (C2C) стоимостью до 45 евро не будут облагаться НДС, если не преследуют цель дальнейшей реализации. Также сохраняются лимиты на товары в несопровождаемом багаже ​​(личные вещи или товары, которые человек переправляет через таможенную границу отдельно от себя, то есть без личного присутствия рядом с грузом) — до 150 евро без уплаты налогов.

В Минфине ожидают роста поступлений в бюджет

В ведомстве отметили, что украинские предприниматели уже платят 20% НДС, в то время как часть иностранных онлайн-продавцов и импортеров работает без такой нагрузки.

Отмена льготы устраняет дискриминационные условия для национального производителя и создает условия для честной конкуренции. Это рабочие места, рост ВВП, большие поступления в госбюджет для финансирования армии.

По оценкам экспертов, потенциальные изменения обеспечат поступление в государственный бюджет около 10 млрд грн ежегодно.

Бизнесу дадут время на адаптацию

Законодательством предусмотрен достаточный переходный период. Новые правила вступят в силу не ранее 1 января 2027 года.

Решение о старте системы будет принято только после подтверждения полной готовности ІТ-компонента таможенных органов и соответствующего программного обеспечения маркетплейсов.

Кроме того, в течение первого года действия системы за непреднамеренные ошибки по уплате НДС административная ответственность применяться не будет.

В Минфине исключают опасения по поводу роста цен и контрабанды

В министерстве считают, что это решение станет ударом по «тени» и оптимизации налоговых платежей. Сегодня из 75 млн посылок ежегодно реально облагается налогом менее 1%.

Украинские производители и ритейл уже работают с уплатой всех налогов, поэтому реформа не создает для них новой нагрузки. Она лишь устраняет налоговое преимущество для части иностранных маркетплейсов. Ни один производитель, торговая сеть или бизнес-ассоциация не заявляли о необходимости повышения цен из-за реформы. Опыт ЕС, отменивший аналогичную льготу в 2021 году, также не показал массового роста цен.

Также в ведомстве подчеркнули, что реформа должна помочь в борьбе со схемами дробления коммерческих партий товаров на мелкие посылки до 150 евро во избежание налогообложения.

Кроме того, в Минфине заявили, что введение аналогичной модели в ЕС в 2021 году не привело к выходу крупных международных маркетплейсов с европейского рынка.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Reuters писал , что Украина должна ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на международные посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на 8,1 млрд долларов от Международного валютного фонда. Очередной пересмотр программы запланирован на июнь.

Также мы рассказывали , что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект об отмене лимита в 150 евро на беспошлинный ввоз посылок из-за границы. Это решение является одним из «маяков» МВФ. Ключевые детали:

этот проект вносит изменения в Налоговый кодекс, в то время как основные изменения в Таможенный кодекс будут внесены через другой законопроект (№ 12360);

правительство рассчитывает привлечь в бюджет дополнительно к 10 млрд грн;

система начнет работать только тогда, когда будет принято решение правительства. Это произойдет значительно позже января 2027 года, поскольку сейчас даже не выделены средства на разработку системы.

