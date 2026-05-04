В Раде рассказали, как украинцы будут платить налоги с посылок

Казна и Политика
НДС будет уплачиваться при покупке товара
Законопроект о налогообложении международных почтовых отправлений предусматривает, что украинцы, заказывающие товары из-за границы, будут уплачивать налог до момента их получения.
Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
По ее словам, в налоговом комитете прошли два заседания рабочих групп. Они касались налогообложения доходов граждан, полученных через цифровые платформы (в частности, OLX, Prom), а также налогообложения товаров в международных почтовых отправлениях.
Ко второму чтению законопроекта предлагают изменить подходы.

Налогообложение доходов с цифровых платформ

Вместо действующей модели, предусматривающей 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора, предлагается установить единую ставку НДФЛ на уровне 10%.
Предполагается, что поступления этого налога будут распределяться между общим фондом государственного бюджета и специальным фондом для нужд Вооруженных сил Украины. В то же время, такая инициатива требует внесения изменений в Бюджетный кодекс, которые должны приниматься отдельным законом. Соответствующий документ отсутствует.
При этом предложение привязать вступление в силу изменений в Налоговый кодекс к принятию изменений в Бюджетный кодекс пока не поддерживается.

Обложение товаров в посылках

Отдельный блок изменений касается налогообложения товаров, приобретенных через иностранные маркетплейсы, включая Temu и AliExpress.
Предлагается ввести обложение НДС с первой гривны стоимости товара. В настоящее время налог применяется к отправлениям стоимостью более 150 евро.
Предполагается, что НДС будет уплачиваться при покупке товара.

Механизм уплаты НДС

Если маркетплейс зарегистрирован в таможенных органах Украины, налог будет перечислять в бюджет саму площадку.
В случае, если маркетплейс не зарегистрирован, НДС придется платить непосредственно покупателю до момента получения посылки.
При этом покупатель может не знать о статусе регистрации платформы.
«И не факт, что такой человек вообще не откажется от получения посылки. И это могут быть массовые случаи, поскольку предложенная система учета и отчетности для иностранных маркетплейсов не создает благоприятных предпосылок для их регистрации в Украине», — отмечает депутат.
По ее словам, законопроект планируется вынести на рассмотрение комитета 6 мая.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на главу Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева рассказывал, что Украина формально просрочила выполнение «маяка» МВФ по принятию пакета налоговых законопроектов. Однако в парламенте рассчитывают наверстать упущенное до конца мая, когда запланирован очередной пересмотр программы финансирования.
Мы также писали, что Украина должна ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на международные посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на 8,1 млрд долларов от Международного валютного фонда. Очередной пересмотр программы запланирован на июнь.
Алена Листунова
