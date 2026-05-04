Саперы рассказали, сколько стоит разминирование 1 гектара сельхозземель в Украине

Минэкономики готовит новую методику расчетов
Средняя стоимость разминирования одного гектара сельскохозяйственных земель в Украине составляет около 60−65 тысяч грн.
Об этом в интервью «Слову и делу» рассказал руководитель Украинской Национальной Ассоциации по гуманитарному разминированию Алексей Ботнаренко.

Ценообразование

В то же время он уточнил, что речь идет об усредненном показателе с использованием различных методов, сформировавшегося по результатам публичных закупок в рамках государственной программы.
«Средняя стоимость с учетом процентного привлечения различных методов, по результатам публичных закупок по соответствующей государственной Программе, составляет около 60−65 тыс. грн за гектар. Но акцентирую: это не разминирование вручную. Разминирование вручную, по отчетам операторов, стоит около 2 млн грн за гектар», — отметил Ботнаренко.

Прогноз роста стоимости

Он также сообщил, что в настоящее время продолжаются консультации с Министерством экономики и Центром гуманитарного разминирования по поводу обновления методики расчета стоимости таких работ. Ожидается, что новая цена будет выше нынешнего среднего показателя.
«Пока не хочу называть конкретную сумму — это станет ясно после проведения торгов. Но она точно будет больше 60−65 тысяч грн. Хотя и эта повышенная цена все равно не является экономически обоснованной, но пока работаем в таких пределах», — добавил он.
