0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За год промышленная инфляция в Украине ускорилась до 36,6%

Казна и Политика
0
Промышленная инфляция в марте ускорилась до 36,6%
Промышленная инфляция в марте ускорилась до 36,6%
В марте 2026 года цены производителей промышленной продукции в Украине выросли на 2,3% по сравнению с февралем 2026 года и на 36,6% в годовом исчислении — к марту 2025 года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Что стало драйвером роста

Основным фактором месячного роста стало подорожание в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 4,8% в месяц. В годовом исчислении этот сектор также демонстрирует умеренный рост — на 3,7% к марту 2025 года.
В то же время, значительно более выраженная динамика наблюдалась по сравнению с мартом 2025 года в отдельных отраслях перерабатывающей промышленности и энергетике.
Читайте также
В частности, поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха выросли на 75,8% в годовом измерении.
В машиностроении производство компьютерной, электронной и оптической продукции увеличилось на 27,7% в год, производство электрооборудования — на 17,4%, а кокса и продуктов нефтепереработки — на 20,9%.
Заметный рост зафиксирован в производстве химической продукции (11,8%), пищевой промышленности (13,5%) и производстве хлеба и мучных изделий (12,6%).
По материалам:
Forbes.ua
ИнфляцияГосстат
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems