За год промышленная инфляция в Украине ускорилась до 36,6%

В марте 2026 года цены производителей промышленной продукции в Украине выросли на 2,3% по сравнению с февралем 2026 года и на 36,6% в годовом исчислении — к марту 2025 года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Что стало драйвером роста
Основным фактором месячного роста стало подорожание в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 4,8% в месяц. В годовом исчислении этот сектор также демонстрирует умеренный рост — на 3,7% к марту 2025 года.
В то же время, значительно более выраженная динамика наблюдалась по сравнению с мартом 2025 года в отдельных отраслях перерабатывающей промышленности и энергетике.