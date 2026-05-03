За год промышленная инфляция в Украине ускорилась до 36,6% Сегодня 09:15 — Казна и Политика

В марте 2026 года цены производителей промышленной продукции в Украине выросли на 2,3% по сравнению с февралем 2026 года и на 36,6% в годовом исчислении — к марту 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Что стало драйвером роста

Основным фактором месячного роста стало подорожание в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 4,8% в месяц. В годовом исчислении этот сектор также демонстрирует умеренный рост — на 3,7% к марту 2025 года.

В то же время, значительно более выраженная динамика наблюдалась по сравнению с мартом 2025 года в отдельных отраслях перерабатывающей промышленности и энергетике.

В частности, поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха выросли на 75,8% в годовом измерении.

В машиностроении производство компьютерной, электронной и оптической продукции увеличилось на 27,7% в год, производство электрооборудования — на 17,4%, а кокса и продуктов нефтепереработки — на 20,9%.

Заметный рост зафиксирован в производстве химической продукции (11,8%), пищевой промышленности (13,5%) и производстве хлеба и мучных изделий (12,6%).

