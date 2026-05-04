Великобритания присоединяется к кредиту ЕС для Украины на 90 миллиардов евро

Казна и Политика
Великобритания готовится начать переговоры о присоединении к кредиту Европейского Союза для Украины на 90 миллиардов евро, что является еще одним признаком углубления европейских оборонных связей под растущим давлением США.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление правительства Британии, пишет УНИАН.
Согласно заявлению, в понедельник премьер-министр Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в столице Армении Ереване заявит о желании Великобритании объединить усилия с ЕС для поддержки Украины «в отдвижении российской линии фронта и возвращении суверенной территории».
«Когда Великобритания и Европейский Союз работают вместе, мы все пожинаем плоды — и в эти нестабильные времена нам необходимо действовать дальше и быстрее в сфере обороны, чтобы обеспечить безопасность людей», — говорится в заявлении Стармера.
Кредит, одобренный ЕС в прошлом месяце, должен покрыть две трети потребностей Украины на следующие два года, при этом большая часть этой суммы предназначена для военных расходов. При этом участие в кредите может открыть возможности для британских компаний в удовлетворении неотложных потребностей Украины, особенно в оборонном секторе, говорится в заявлении правительства.
Великобритания также объявит на этой неделе о введении еще одной волны «жестких санкций» против российских компаний с целью нарушения цепей поставок военной продукции, говорится в сообщении.
Ранее Finance.ua писал, что Европейский Союз рассматривает возможность ужесточения условий для кредитной программы для Украины объемом 90 млрд евро (105 млрд долларов). Часть выплат могут привязать к внедрению налоговых изменений для бизнеса, которые вызывают значительное сопротивление. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Инициатива, обсуждаемая Европейской комиссией, может повлиять на 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, которую планируют оказать в этом году. Обсуждение проходит параллельно с попытками Киева убедить Международный валютный фонд отсрочить аналогичные требования в рамках отдельной кредитной программы объемом более 8 млрд долларов.
Finance.ua
