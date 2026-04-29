ЕС планирует привязать предоставление Украине €90 млрд к непопулярным налоговым реформам — Bloomberg Сегодня 11:23

ЕС и МВФ согласовывают новые фискальные требования для Украины

Европейский Союз рассматривает возможность более жестких условий для кредитной программы для Украины объемом 90 млрд евро (105 млрд долларов). Часть выплат могут привязать к внедрению налоговых изменений для бизнеса, которые вызывают значительное сопротивление.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Инициатива, обсуждаемая Европейской комиссией, может повлиять на 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, которую планируют предоставить в этом году.

Обсуждение проходит параллельно с попытками Киева убедить Международный валютный фонд отсрочить аналогичные требования в рамках отдельной кредитной программы объемом более 8 млрд долларов.

Налоговые изменения для бизнеса

Обсуждение сосредоточилось на изменениях в льготном налоговом режиме, который применяется к части украинских компаний. Первоначально он был разработан для самозанятых лиц и малого бизнеса и предусматривал минимальную ставку на уровне 5% дохода. По оценкам Министерства финансов, изменения могут обеспечить более 40 млрд. грн. дополнительных поступлений в бюджет ежегодно.

Согласно предложению, компании, работающие в рамках льготного режима и имеющие годовой доход более 4 млн грн, должны платить 20% налога на добавленную стоимость.

Позиция Еврокомиссии

Потенциально измененные условия относятся только к части двухлетнего пакета помощи. Около 60 млрд евро предусмотрено на оборонную поддержку, остальные — на макрофинансовую помощь и программу Ukraine Facility для финансирования бюджетных расходов.

В Европейской комиссии заявили, что работают над согласованием меморандума о взаимопонимании, определяемом условиями финансирования, однако деталей не раскрыли.

Министерство финансов и международные партнеры считают, что действующая система уменьшает бюджетные доходы, искажает конкуренцию и способствует сохранению значительного теневого сектора экономики. В то же время предложенные изменения политически чувствительны и непопулярны среди части бизнеса, что может усилить общественное напряжение.

Дополнительный фактор — сложные отношения между парламентом и президентом, что затрудняет принятие решений.

Украина долгое время добивалась разблокирования финансирования ЕС, которое задерживалось из-за политических разногласий. После перемен в политической ситуации в Венгрии появились предпосылки для начала выплат к концу текущего квартала. В то же время, новые условия, вероятно, также столкнутся с трудностями при принятии.

Переговоры с МВФ

Ранее парламент отказался поддержать налоговые изменения, в частности, расширение налогообложения международных посылок НДС, что является одним из требований МВФ. В Офисе президента ответственность за ситуацию частично возложили на Министерство финансов.

Последующие транши МВФ зависят от выполнения этих и других фискальных мер, направленных на сокращение теневой экономики. Украина уже пропустила дедлайн в марте для внесения изменений в законодательство. Следующий пересмотр программы запланирован на июнь.

МВФ выделил 1,5 млрд долларов в рамках действующей программы, тогда как следующий транш в размере около 700 млн долларов остается под вопросом.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Reuters писал , что Украина должна ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на международные посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на 8,1 млрд долларов от Международного валютного фонда. Очередной пересмотр программы запланирован на июнь.

«Посылки стали одним из ключевых вопросов. Без принятия этого закона пересмотр может не состояться, что будет иметь негативные последствия», — отметил источник в комментарии Reuters. В случае срыва программы с МВФ, Украина не сможет получать финансирование от Европейской комиссии, добавил источник.

Также мы рассказывали , что Международный валютный фонд не требует от Украины введения налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей. Как заявила премьер-министр Юлия Свириденко, МВФ с пониманием отнесся к чувствительности введения НДС для ФЛП — как для общества, так и для парламента. «Во время Весеннего собрания мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и неконструктивная идея, как и говорил об этом президент Зеленский неоднократно представителям МВФ», — добавила она.

