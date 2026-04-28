Минфин обнародовал график поступления €90 миллиардов от ЕС Сегодня 11:24 — Казна и Политика

Первые поступления средств в рамках финансовой помощи Европейского Союза в Украине в объеме 90 млрд евро на 2026−2027 годы ожидаются уже в мае-июне этого года.

Об этом Министерство финансов сообщило в комментарии Укринформу.

Когда поступят первые транши

В ведомстве отмечают, что финансирование будет осуществляться посредством совместных заимствований Европейского Союза на рынках капитала под гарантии бюджета блока. Это второй случай масштабного привлечения совместного долга после периода пандемии.

Объемы финансирования на 2026−2027 годы

Ожидается, что в 2026 и 2027 году Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно. В частности, в 2026 году:

16,7 млрд евро будет направлено на социальную бюджетную поддержку;

28,3 млрд евро — на оборонные нужды.

Как распределят бюджетную поддержку

Бюджетная поддержка будет предоставлена ​​в следующем формате:

8,35 млрд евро — в виде макрофинансовой помощи;

8,35 млрд евро — через Ukraine Facility.

В общей сложности за два года примерно 30 млрд из 90 млрд евро пойдут на бюджетную поддержку через действующие инструменты финансовой помощи, остальные 60 млрд евро — на военную помощь нашей стране.

Условия

«По утверждению кредита Ukraine Support Loan Украина и Европейский Союз продолжают технические консультации с целью согласования окончательных параметров соглашения. В частности, идет обсуждение количества и объемов траншей», — добавили в Минфине.

Там напомнили, что по условиям программы, Украина будет возвращать заем только после того, как россия выплатит репарации за причиненный ущерб. Если же репараций не будет, ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения этого долга. Украина также не будет обязана возвращать заем, если россия не компенсирует Киеву причиненный войной ущерб.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что 23 апреля Европейский Союз окончательно принял решение о пакете поддержки для Украины на €90 миллиардов и 20-й пакет санкций против рф. Средства из европейского пакета будут направлены, в частности, на производство оружия, закупку необходимого оружия у партнеров, а также подготовку к следующей зиме энергетики и критической инфраструктуры.

«Рада одобрила последний элемент, необходимый для предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро. Кипрское председательство приложило немало усилий, чтобы обеспечить наличие всех необходимых для предоставления кредита элементов. Выплата кредита начнется как можно скорее, что обеспечит жизненно важную поддержку насущных бюджетных потребностей Украины. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — прокомментировал тогда министр финансов Кипра Макис Керавнос.

