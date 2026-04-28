КГГА раскрыла стоимость поездок в транспорте Киева

В 2025 году себестоимость перевозки одного пассажира в киевском метро составила 43,68 грн, а в наземном транспорте КП «Киевпасстранс» — 23,20 грн.

Такие данные «Экономической правде» предоставили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в ответ на запрос.

В КГГА объяснили, что для метро и наземного транспорта действуют разные нормативные подходы, поэтому и расчет себестоимости отличается.

Для «Киевпасстранса» применяют методические рекомендации Минтранса и порядки формирования тарифов на городской электро- и автомобильный транспорт.

В департаменте отметили, что амортизацию в обоих случаях включают в себестоимость, но для автобусных перевозок «Киевпасстранс» не учитывает амортизацию части подвижного состава и объектов, приобретенных или отремонтированных за счет бюджета Киева.

Для метрополитена амортизация входит в плановую себестоимость как источник финансирования капитальных инвестиций. В 2025 году ее объем в метро вырос до 6,09 млрд грн с 5,02 млрд грн годом ранее, в том числе из-за переоценки транспортных средств.

В «Киевпасстрансе» сумма амортизации, включенной в себестоимость, составила 1,76 млрд грн в 2024 году и 1,70 млрд грн в 2025 году.

В КГГА также заявили, что амортизация является неотъемлемой частью себестоимости, поскольку отображает износ инфраструктуры и подвижного состава и позволяет планировать обновление.

Альтернативные публичные оценки в департаменте назвали могут опираться на неутвержденные методики и избирательный учет расходов.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.