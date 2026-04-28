КГГА раскрыла стоимость поездок в транспорте Киева
В 2025 году себестоимость перевозки одного пассажира в киевском метро составила 43,68 грн, а в наземном транспорте КП «Киевпасстранс» — 23,20 грн.
Такие данные «Экономической правде» предоставили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в ответ на запрос.
В КГГА объяснили, что для метро и наземного транспорта действуют разные нормативные подходы, поэтому и расчет себестоимости отличается.
Для «Киевпасстранса» применяют методические рекомендации Минтранса и порядки формирования тарифов на городской электро- и автомобильный транспорт.
В департаменте отметили, что амортизацию в обоих случаях включают в себестоимость, но для автобусных перевозок «Киевпасстранс» не учитывает амортизацию части подвижного состава и объектов, приобретенных или отремонтированных за счет бюджета Киева.
Для метрополитена амортизация входит в плановую себестоимость как источник финансирования капитальных инвестиций. В 2025 году ее объем в метро вырос до 6,09 млрд грн с 5,02 млрд грн годом ранее, в том числе из-за переоценки транспортных средств.
В «Киевпасстрансе» сумма амортизации, включенной в себестоимость, составила 1,76 млрд грн в 2024 году и 1,70 млрд грн в 2025 году.
В КГГА также заявили, что амортизация является неотъемлемой частью себестоимости, поскольку отображает износ инфраструктуры и подвижного состава и позволяет планировать обновление.
Альтернативные публичные оценки в департаменте назвали могут опираться на неутвержденные методики и избирательный учет расходов.
Какие страны собирают больше всего налогов с заработной платы
Пенсия 10 тыс. грн: какой должен быть официальный доход
В Польше заработал сервис MOS: как подать заявление
Польша повышает минимальные зарплаты в медицине — новые ставки
Рынок труда в ІТ: на сколько вакансий нужно откликнуться, чтобы найти работу в 2026
Каждый пятый украинец боится потерять работу из-за ИИ — опрос