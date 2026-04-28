В Украине готовят компенсации за поврежденные войной авто
В Украине разрабатывают механизм компенсации за автомобили, поврежденные в результате войны. Соответствующий законопроект уже рассмотрел профильный комитет, и в ближайшее время он может быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.
Об этом рассказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Владимир Крейденко в эфире «Ранок.Live».
По словам Крейденко, введение такого механизма имеет особое значение для жителей территорий, приближенных к зоне боевых действий. Для многих из них автомобиль — необходимое средство для эвакуации, волонтерской деятельности и ежедневных поездок, в частности, из-за ограниченной доступности общественного транспорта.
Когда могут ввести компенсации
По словам депутата, инициатива имеет поддержку среди людей. Она предусматривает возможность получения выплат для владельцев поврежденных автомобилей по аналогии с действующим механизмом компенсаций за разрушенное жилье.
Профильный комитет уже рассмотрел законопроект и рекомендовал вынести его на рассмотрение парламента.
«Сейчас я работаю над тем, чтобы руководство фракции „Слуга народа“ и другие фракции поддержали эту инициативу, и мы смогли рассмотреть ее на пленарном заседании в первом чтении», — отметил Крейденко.
Как будет работать механизм возмещения
Предполагается, что механизм компенсаций будет прозрачным. Размер выплаты будет определяться по рыночной стоимости автомобиля на момент повреждения.
В частности, даже если автомобиль имеет значительный возраст, но находится в надлежащем техническом состоянии, его стоимость будет оцениваться экспертом, после чего государство будет выплачивать соответствующую компенсацию.
Вырученные средства можно будет использовать как на приобретение другого автомобиля, так и на другие нужды.
При оценке будут учитываться:
- возраст;
- пробег;
- техническое состояние автомобиля.
Напомним, в 2023 году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9209 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Они предусматривают налоговые льготы для лиц, которым в результате вооруженной агрессии россии нанесли ущерб в виде угона или уничтожения транспортных средств. Документ предлагает освободить таких физических и юридических лиц от обложения налогом на добавленную стоимость, акцизным налогом и ввозной пошлиной на авто.
Как отмечал автор документа Сергей Гривко, принятие законопроекта станет инструментом частичного возмещения ущерба и финансовой поддержки граждан, потерявших из-за войны авто, и поможет им с экономией приобрести новые машины. Однако документ так и не был принят Радой.
