В Украине готовят компенсации за поврежденные войной авто Сегодня 10:05 — Личные финансы

Размер выплаты будет определяться по рыночной стоимости автомобиля на момент повреждения

В Украине разрабатывают механизм компенсации за автомобили, поврежденные в результате войны. Соответствующий законопроект уже рассмотрел профильный комитет, и в ближайшее время он может быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Об этом рассказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Владимир Крейденко в эфире «Ранок.Live».

По словам Крейденко, введение такого механизма имеет особое значение для жителей территорий, приближенных к зоне боевых действий. Для многих из них автомобиль — необходимое средство для эвакуации, волонтерской деятельности и ежедневных поездок, в частности, из-за ограниченной доступности общественного транспорта.

Когда могут ввести компенсации

По словам депутата, инициатива имеет поддержку среди людей. Она предусматривает возможность получения выплат для владельцев поврежденных автомобилей по аналогии с действующим механизмом компенсаций за разрушенное жилье.

Профильный комитет уже рассмотрел законопроект и рекомендовал вынести его на рассмотрение парламента.

«Сейчас я работаю над тем, чтобы руководство фракции „Слуга народа“ и другие фракции поддержали эту инициативу, и мы смогли рассмотреть ее на пленарном заседании в первом чтении», — отметил Крейденко.

Как будет работать механизм возмещения

Предполагается, что механизм компенсаций будет прозрачным. Размер выплаты будет определяться по рыночной стоимости автомобиля на момент повреждения.

В частности, даже если автомобиль имеет значительный возраст, но находится в надлежащем техническом состоянии, его стоимость будет оцениваться экспертом, после чего государство будет выплачивать соответствующую компенсацию.

Вырученные средства можно будет использовать как на приобретение другого автомобиля, так и на другие нужды.

При оценке будут учитываться:

возраст;

пробег;

техническое состояние автомобиля.

Напомним, в 2023 году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9209 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Они предусматривают налоговые льготы для лиц, которым в результате вооруженной агрессии россии нанесли ущерб в виде угона или уничтожения транспортных средств. Документ предлагает освободить таких физических и юридических лиц от обложения налогом на добавленную стоимость, акцизным налогом и ввозной пошлиной на авто.

Как отмечал автор документа Сергей Гривко, принятие законопроекта станет инструментом частичного возмещения ущерба и финансовой поддержки граждан, потерявших из-за войны авто, и поможет им с экономией приобрести новые машины. Однако документ так и не был принят Радой.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.