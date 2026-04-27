Какие страны собирают больше всего налогов с заработной платы Сегодня 20:03 — Личные финансы

Согласно новому отчету ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), эффективные ставки налогообложения дохода от заработной платы выросли в 2025 году, особенно для домохозяйств с детьми.

«Налоговый клин для этого типа домохозяйств в 2025 году колебался от 0% в Колумбии до 52,5% в Бельгии, а его среднее значение составило 35,1% от затрат на оплату труда, что представляет собой увеличение на 0,15 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим годом», — говорится в сообщении.

Испания — на 10-м месте по налоговым поступлениям на заработную плату, поднявшись с двенадцатого места, которое она занимала в 2024 году в таблице, включающей 38 государств-членов этой экономической организации.

Хотя средний показатель ОЭСР остается на уровне 35,1% для одинокого работника — исследование учитывает налоговые скидки для семей с детьми в нескольких странах — Испания сохраняет вес 41,1% в 2025 году, тогда как восемь лет назад, со вступлением в власть нынешнего Исполнительного органа, она составляла около 39%.

ТОП-3

Три крупнейшие экономики еврозоны — Германия (49,3%), Франция (47,2%) и Италия (45,8%), а также Бельгия (первое место в списке с 52,5%), Австрия, Словения, Словакия, Эстония и Финляндия; все они — страны Европейского союза.

