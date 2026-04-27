В Украине меняют правила взыскания долгов Сегодня 09:23 — Казна и Политика

В Украине меняют правила взыскания долгов

Евроинтеграционный законопроект № 14005, принятый Верховной Радой в начале апреля, вызвал дискуссии еще в ходе рассмотрения: некоторые нашли в нем новые основания для конфискации имущества из-за долгов.

Об этом пишет «Слово и дело».

Документ получил статус евроинтеграционного и после принятия стал законом № 4833-IX. Его цель — усовершенствовать порядок исполнения судебных решений и цифровизовать отдельные этапы исполнительного производства.

Закон будет постепенно вступать в силу: часть пунктов должны были заработать уже с 24 апреля. Речь идет о защите единственного жилья военнослужащих и переходном этапе обновления и проверки Реестра должников.

Остальные пункты, предусматривающие создание и практическое внедрение Автоматизированной системы исполнительного производства, должны заработать через 6 месяцев с момента публикации закона — 23 октября 2026 года.

Этот закон — комплексный, так как вносит изменения в семь других законов., Инфографика: «Слово и дело»

Цифровизация исполнительного производства

Ключевое изменение — внедрение цифровых инструментов и автоматизации процесса взыскания долгов.

Центральным инструментом этого является автоматизированная система исполнительного производства (АСИП), которая будет использовать Единый реестр должников. С помощью нее в цифровой форме и автоматически будут проходить ряд этапов взыскания долгов, ранее требовавших участия работников соответствующих органов:

общее упрощение исполнительного производства;

автоматическое снятие арестов: если задолженность меньше 10 минимальных зарплат, то после ее погашения человек автоматически будет исключен из Реестра должников;

предотвращение отчуждения имущества должниками. Должник не сможет продать или переписать свое движимое или недвижимое имущество, пока находится в Реестре должников, ведь тот будет автоматически обмениваться данными об арестованном имуществе с другими госреестрами.

Усиление роли банков

Кроме того, новый закон усиливает роль банков во избежание схем уклонения от ареста имущества:

банки и другие депозитарные субъекты обязаны подключиться к автоматизированной системе;

в случае открытия или закрытия банковского счета лица, находящегося в Реестре должников, банк обязан уведомить все изменения соответствующий государственный орган или частного исполнителя;

исполнитель производства имеет право вынести решение об аресте депозитного счета должника и получении из него суммы, необходимой для закрытия задолженности.

Новые правила изъятия единственного жилья должника

Также закон вводит изменения в случаях изъятия жилья должника. Предыдущие ограничения разрешали лазейки как со стороны должника, так и со стороны исполнителей производства. Новый закон более четко регламентирует следующие случаи:

повышена сумма долга, необходимая для изъятия единственного жилья должника — с 20 до 50 размеров минимальной зарплаты. С действующей минимальной зарплатой (8647 грн) это означает, что если ваша задолженность меньше 432 350 гривен, то у вас нет права отчуждать жилье.

запрещено изъятие единственного жилья военнослужащих во время военного положения — даже если выполняется условие о минимальном размере долга;

однако, в обоих случаях остаются исключения. Если единственное жилье является предметом залога этого долга или же в случае необходимости компенсировать ущерб, причиненный уголовным правонарушением, то у должника могут его изъять;

закон предусматривает снятие арестов и исключение из реестра лиц, имеющих задолженности по жилищно-коммунальным услугам в зоне боевых действий.

Весь процесс обнаружения, ареста и отчуждения недвижимости теперь будет происходить в электронном виде и посредством автоматического взаимодействия между реестрами. Таким образом, закон предусматривает уменьшение влияния человеческого фактора и введение более прозрачной системы взыскания долгов.

