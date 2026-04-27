В Украине меняют правила взыскания долгов
Цифровизация исполнительного производства
- общее упрощение исполнительного производства;
- автоматическое снятие арестов: если задолженность меньше 10 минимальных зарплат, то после ее погашения человек автоматически будет исключен из Реестра должников;
- предотвращение отчуждения имущества должниками. Должник не сможет продать или переписать свое движимое или недвижимое имущество, пока находится в Реестре должников, ведь тот будет автоматически обмениваться данными об арестованном имуществе с другими госреестрами.
Усиление роли банков
- банки и другие депозитарные субъекты обязаны подключиться к автоматизированной системе;
- в случае открытия или закрытия банковского счета лица, находящегося в Реестре должников, банк обязан уведомить все изменения соответствующий государственный орган или частного исполнителя;
- исполнитель производства имеет право вынести решение об аресте депозитного счета должника и получении из него суммы, необходимой для закрытия задолженности.
Новые правила изъятия единственного жилья должника
- повышена сумма долга, необходимая для изъятия единственного жилья должника — с 20 до 50 размеров минимальной зарплаты. С действующей минимальной зарплатой (8647 грн) это означает, что если ваша задолженность меньше 432 350 гривен, то у вас нет права отчуждать жилье. Впрочем, по-прежнему жилье не считается единственным, если на вас записана доля другой недвижимости;
- запрещено изъятие единственного жилья военнослужащих во время военного положения — даже если выполняется условие о минимальном размере долга;
- однако, в обоих случаях остаются исключения. Если единственное жилье является предметом залога этого долга или же в случае необходимости компенсировать ущерб, причиненный уголовным правонарушением, то у должника могут его изъять;
- закон предусматривает снятие арестов и исключение из реестра лиц, имеющих задолженности по жилищно-коммунальным услугам в зоне боевых действий.
