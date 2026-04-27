Более 1,5 млрд грн экологического налога направили в бюджет украинские предприятия
Более 1,5 млрд грн экологического налога направили в сводный бюджет украинские предприятия. Поступления в текущем году выросли на 6,8% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.
Лидеры по оплате
- Днепропетровская область — 295,8 млн грн,
- Ивано-Франковская область — 153,3 млн грн,
- Запорожская область — 107,9 млн. грн.
Кто платит
Плательщиками экологического налога являются субъекты хозяйствования, которые осуществляют:
— выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
— сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты;
— размещение отходов;
— образование и временное хранение радиоактивных отходов.
К плательщикам относятся предприятия, учреждения и организации, а также физические лица — предприниматели, если их деятельность сопровождается указанными воздействиями на окружающую среду.
Сроки подачи декларации
Налоговая декларация по экологическому налогу подается ежеквартально: в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала.
За I квартал 2026 года декларацию необходимо подать до 11 мая 2026 года.
Сроки оплаты
Уплатить налоговые обязательства необходимо в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи декларации.