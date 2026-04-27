Более 1,5 млрд грн экологического налога направили в бюджет украинские предприятия Сегодня 10:23 — Казна и Политика

Более 1,5 млрд грн экологического налога направили в сводный бюджет украинские предприятия. Поступления в текущем году выросли на 6,8% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Об этом сообщила ГНС

Лидеры по оплате

Киев — 325,2 млн грн,

Днепропетровская область — 295,8 млн грн,

Ивано-Франковская область — 153,3 млн грн,

Запорожская область — 107,9 млн. грн.

Кто платит

Плательщиками экологического налога являются субъекты хозяйствования, которые осуществляют:

— выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;

— сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты;

— размещение отходов;

— образование и временное хранение радиоактивных отходов.

К плательщикам относятся предприятия, учреждения и организации, а также физические лица — предприниматели, если их деятельность сопровождается указанными воздействиями на окружающую среду.

Сроки подачи декларации

Налоговая декларация по экологическому налогу подается ежеквартально: в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала.

За I квартал 2026 года декларацию необходимо подать до 11 мая 2026 года.

Сроки оплаты

Уплатить налоговые обязательства необходимо в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи декларации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.