Более 1,5 млрд грн экологического налога направили в бюджет украинские предприятия

Более 1,5 млрд грн экологического налога направили в сводный бюджет украинские предприятия. Поступления в текущем году выросли на 6,8% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.
Об этом сообщила ГНС.

Лидеры по оплате

  • Киев — 325,2 млн грн,
  • Днепропетровская область — 295,8 млн грн,
  • Ивано-Франковская область — 153,3 млн грн,
  • Запорожская область — 107,9 млн. грн.

Кто платит

Плательщиками экологического налога являются субъекты хозяйствования, которые осуществляют:
— выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
— сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты;
— размещение отходов;
— образование и временное хранение радиоактивных отходов.
К плательщикам относятся предприятия, учреждения и организации, а также физические лица — предприниматели, если их деятельность сопровождается указанными воздействиями на окружающую среду.

Сроки подачи декларации

Налоговая декларация по экологическому налогу подается ежеквартально: в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала.
За I квартал 2026 года декларацию необходимо подать до 11 мая 2026 года.

Сроки оплаты

Уплатить налоговые обязательства необходимо в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи декларации.
По материалам:
Finance.ua
