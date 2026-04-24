Украине требуется 300 млрд грн в год для модернизации украинских путей Сегодня 21:41 — Казна и Политика

Для внедрения европейской модели развития железнодорожной отрасли Украине необходимо направлять из государственного бюджета около 300 млрд грн ежегодно.

Такую оценку озвучил заместитель министра финансов Александр Кава на международной конференции «Железные дороги Украины: развитие и инвестиции», сообщает Rail.insider.

Государственное финансирование как основа модели ЕС

По словам должностного лица, в странах Европейского Союза основной объем расходов на содержание и модернизацию железнодорожной инфраструктуры покрывается за счет государственных средств, а не перевозчиков.

«То есть львиная часть расходов на содержание и развитие железнодорожной инфраструктуры, которая многим гражданам Украины нравится, в той же Польше, Венгрии, Германии, финансируется за счет государственного бюджета», — подчеркнул Кава.

Например, в Польше, по его словам, на содержание железнодорожной инфраструктуры из государственного бюджета ежегодно выделяется 5−6 млрд злотых (примерно 70 млрд грн).

Дополнительное финансирование на развитие (речь о капитальных ремонтах, реконструкции, строительстве новых участков, электрификации) достигает 20 млрд злотых (220−240 млрд грн).

Ограничение для Украины

«Для того чтобы нам выйти на уровень государственной поддержки железнодорожной инфраструктуры, нужно выделять сумму примерно 300 млрд грн. Но эта сумма в ближайшие годы для нас будет точно неподъемная, потому что очень сложно балансировать бюджет. Все-таки сектор безопасности и обороны остается для нас приоритетом», — уточнил чиновник.

В настоящее время идут переговоры с европейскими партнерами, однако пока они не готовы предоставить финансовые инструменты в объемах, необходимых для полноценной трансформации украинской железной дороги.

