0 800 307 555
ру
Молодой прокурор требует доплатить ему почти 5 млн грн зарплаты

Казна и Политика
59
Бывший Николаевский областной прокурор Дмитрий Казак подал иск в Харьковский окружной админсуд с требованием доплатить ему 4,8 млн грн зарплаты.
В этом же суде Казак добился повышения пенсии до 156,7 тыс. грн в месяц.
Об этом пишет obozrevatel.
Молодой пенсионер считает, что ему (как и другим прокурорам) неправильно считали зарплату многие годы.
О том, как прокурор решил пересчитать свою зарплату за прошлые периоды, и к чему это может привести, читайте в материале OBOZ.UA.

Получал заниженную зарплату

Дмитрий Казак, судя по его странице в LinkedIn, продолжает искать работу в Швеции. 36-летний бывший прокурор живет в Линчепинге уже несколько лет. Он может шокировать размером своей пенсии даже обеспеченных шведов — украинец получает от ПФУ 156,7 тыс. грн в месяц.
Пенсию мужчина повышал, уже находясь за границей, куда он уехал, оформив в Украине инвалидность. Именно благодаря инвалидности, первую пенсию Казак получил в 29 лет, а с 32 лет он перешел на прокурорскую пенсию. Действующие нормы Закона «О прокуратуре» позволяют работникам с инвалидностью выходить на заслуженный отдых со стажем в 10 лет (если нет инвалидности, прокурорам нужно 25 лет стажа).
Правда, часто прокуроры и без инвалидности находят способы раньше выходить на пенсию: в судах требуют восстановить для них уже недействующие нормы закона и разрешить выйти на заслуженный отдых раньше. Однако с инвалидностью за ранний выход на пенсию судиться не следует. В то же время «служители Фемиды» по искам Казака повысили его выплату до уровня, значительно превышающего зарплату действующего областного прокурора.
Даже с такой пенсией Казак все еще считает, что Украина должна платить ему больше. Находясь в Швеции, молодой прокурор-пенсионер подал иск с требованием пересчитать ему за прошлые периоды зарплаты, которые он получал в Харьковской и Запорожской областных прокуратурах.
Казак посчитал: ему должны доплатить 4,8 млн грн (!). Из них 3,7 млн ​​грн — от Харьковской прокуратуры и еще 1,1 млн грн — от Запорожской облпрокуратуры. Дело в том, что годами прокурорам (и не только им) ограничивали размер окладов решением Кабмина. Вместо того чтобы применять при расчете актуальный прожиточный минимум, считали ту сумму, на которую хватало средств в бюджете.
Кстати, таким образом, рассчитывают зарплаты не только прокурорам. Казак решил, что ему в прокуратуре годами недоплачивали, поэтому, переехав в Швецию, обратился в суд с требованием доплатить.
«Истец просит взыскать с ответчиков материальный ущерб в виде недополученной части заработной платы, предусмотренной ст. 81 Закона Украины „О прокуратуре“, причиненного отдельными положениями пункта 26 раздела VI „Заключительные и Переходные положения“ Бюджетного кодекса Украины, которые признаны неконституционными, за период с 01.07.2015 по 13.12.2019 и с 16.12.2019 по 10.09.2020», — говорится в материалах дела.
По материалам:
Обозреватель
Деньги
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems