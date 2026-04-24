Молодой прокурор требует доплатить ему почти 5 млн грн зарплаты

Бывший Николаевский областной прокурор Дмитрий Казак подал иск в Харьковский окружной админсуд с требованием доплатить ему 4,8 млн грн зарплаты.

В этом же суде Казак добился повышения пенсии до 156,7 тыс. грн в месяц.

Молодой пенсионер считает, что ему (как и другим прокурорам) неправильно считали зарплату многие годы.

Получал заниженную зарплату

Дмитрий Казак, судя по его странице в LinkedIn, продолжает искать работу в Швеции. 36-летний бывший прокурор живет в Линчепинге уже несколько лет. Он может шокировать размером своей пенсии даже обеспеченных шведов — украинец получает от ПФУ 156,7 тыс. грн в месяц.

Пенсию мужчина повышал, уже находясь за границей, куда он уехал, оформив в Украине инвалидность. Именно благодаря инвалидности, первую пенсию Казак получил в 29 лет, а с 32 лет он перешел на прокурорскую пенсию. Действующие нормы Закона «О прокуратуре» позволяют работникам с инвалидностью выходить на заслуженный отдых со стажем в 10 лет (если нет инвалидности, прокурорам нужно 25 лет стажа).

Правда, часто прокуроры и без инвалидности находят способы раньше выходить на пенсию: в судах требуют восстановить для них уже недействующие нормы закона и разрешить выйти на заслуженный отдых раньше. Однако с инвалидностью за ранний выход на пенсию судиться не следует. В то же время «служители Фемиды» по искам Казака повысили его выплату до уровня, значительно превышающего зарплату действующего областного прокурора.

Даже с такой пенсией Казак все еще считает, что Украина должна платить ему больше. Находясь в Швеции, молодой прокурор-пенсионер подал иск с требованием пересчитать ему за прошлые периоды зарплаты, которые он получал в Харьковской и Запорожской областных прокуратурах.

Казак посчитал: ему должны доплатить 4,8 млн грн (!). Из них 3,7 млн ​​грн — от Харьковской прокуратуры и еще 1,1 млн грн — от Запорожской облпрокуратуры. Дело в том, что годами прокурорам (и не только им) ограничивали размер окладов решением Кабмина. Вместо того чтобы применять при расчете актуальный прожиточный минимум, считали ту сумму, на которую хватало средств в бюджете.

Кстати, таким образом, рассчитывают зарплаты не только прокурорам. Казак решил, что ему в прокуратуре годами недоплачивали, поэтому, переехав в Швецию, обратился в суд с требованием доплатить.

«Истец просит взыскать с ответчиков материальный ущерб в виде недополученной части заработной платы, предусмотренной ст. 81 Закона Украины „О прокуратуре“, причиненного отдельными положениями пункта 26 раздела VI „Заключительные и Переходные положения“ Бюджетного кодекса Украины, которые признаны неконституционными, за период с 01.07.2015 по 13.12.2019 и с 16.12.2019 по 10.09.2020», — говорится в материалах дела.

