Прогноз курса на 2026 год: аналитики ожидают ослабления гривны до 44,2 грн/долл. Сегодня 15:05 — Казна и Политика

В 2026 году замедлится экономический рост до 2,3% вместо ранее ожидавшихся 3,2%. Инфляция ускорится до 9,4%, что заставит Национальный банк Украины поддерживать жесткую монетарную политику и сохранять учетную ставку на уровне 15%. Давление на валютный рынок также усилится: ожидается умеренное ослабление курса гривны до отметки 44,2 UAH/USD вместо 43,3 UAH/USD ранее ожидаемых.

Об этом свидетельствует отчет KSE Institute.

Макроэкономическая ситуация и рисковая среда Украины ухудшились в результате российских ударов по критической гражданской инфраструктуре, тогда как рост цен на энергоносители из-за войны в Иране одновременно наносит ущерб Украине, ослабляет давление на экономику и бюджет россии и ограничивает военные, финансовые и дипломатические ресурсы партнеров Украины.

Ожидается, что расходы на оборону и безопасность достигнут пика в 2026 году — $102,9 млрд — и будут оставаться повышенными после завершения полномасштабной войны, поскольку угроза со стороны россии сохранится.

ВВП

Рост реального ВВП в 2026 году прогнозируется на уровне 2,3%.

Если предприятия будут продолжать адаптироваться посредством децентрализованных энергетических решений и логистических корректировок, негативное макроэкономическое влияние может остаться относительно ограниченным — 0,1−0,2% ВВП, частично компенсированных ростом оборонного производства в рамках освоения кредита поддержки ЕС.

Однако длительные или масштабные перебои способны привести к потерям до 2−3% ВВП.

В среднесрочной перспективе рост ускорится до 5−6% в год по мере перехода экономики к инвестиционно-ориентированной модели на основе широкомасштабного восстановления.

Курс гривны

В 2025 году гривна оставалась относительно стабильной, а в первом квартале 2026 года в среднем составила 43,3 грн/долл. Тем не менее, давление на курс усиливается и сдерживается значительными интервенциями НБУ. Устойчивость этого подхода зависит от своевременного поступления внешней финансовой поддержки.

Рынок труда

Рынок труда остается напряженным: в первом квартале 2026 года 60% предприятий сообщали о нехватке кадров. Средняя зарплата превысила 28 тыс. грн, однако номинальный рост сдерживается из-за сжатия маржи предприятий в результате энергетического кризиса зимой и ценового шока от иранской войны.

Реальный рост зарплат пострадает также от ускорения инфляции, но восстановится до 8% в год в 2027—2029 годах по мере роста спроса на рабочую силу после завершения войны.

Финансовая помощь

В отчете говорится, что значительная внешняя финансовая поддержка на уровне $170 млрд в 2026—2029 годах, в том числе за счет кредита поддержки ЕС, обеспечит макроэкономическую стабильность и покроет оборонные потребности Украины.

Риски от внешних дисбалансов и высоких расходов на войну, социальную защиту и восстановление остаются управляемыми при своевременном поступлении поддержки.

Торговый дефицит

Торговый дефицит вырос до $51,3 млрд в 2025 году (+56% г/г) из-за стремительного роста импорта и, по прогнозу, увеличится в 2026 году под влиянием высоких цен на энергоносители, закупки оборонной продукции в рамках кредита ЕС и перебоев во внутреннем производстве.

Дефицит текущего счета составит около $60 млрд в 2026—2027 годах и будет полностью покрыт официальными поступлениями от партнеров. После войны иностранные инвестиции начнут смягчать внешнее давление.

Госдолг

Государственный долг Украины вырос с начала полномасштабного вторжения и по состоянию на февраль 2026 достиг $213,1 млрд — около 100% ВВП. В то же время, такие механизмы, как безоговорочный кредит поддержки ЕС без процентов — погашение которого зависит от получения репараций от россии — и ERA, обслуживаемая за счет доходов от замороженных российских активов, существенно снижают текущее бремя обслуживания долга.

Отношение долга к ВВП без учета этих инструментов будет снижаться — с 81% в 2025 году до менее 70% в 2029 году.

Инфляция

Из-за войны в Иране инфляция снова пошла вверх. После снижения с пика 15,9% в мае 2025 года до 7,4% в январе 2026 года цены на топливо выросли на 23,4% г/г в марте, а общая инфляция достигла 7,8%. Вторичные последствия для логистики, сельского хозяйства и промышленности будут дополнительно давить на цены.

В 2027—2029 годах инфляция ожидается в диапазоне 7−9%. Пока монетарная политика будет оставаться более жесткой, чем предполагалось ранее — НБУ, вероятно, будет удерживать учетную ставку на уровне 15% в течение 2026 года. После войны НБУ, вероятно, будет допускать умеренно повышенную инфляцию, чтобы поддержать восстановление.

