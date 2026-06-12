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Счета за отопление: поставщики не могут требовать плату за фактически не предоставленную услугу

Личные финансы
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Счета за отопление: поставщики не могут требовать плату за фактически не предоставленную услугу
Счета за отопление: поставщики не могут требовать плату за фактически не предоставленную услугу
Поставщики не могут требовать плату за фактически не предоставленную услугу. Такое заявление сделала премьер-министр Украины Юлия Свириденко и поручила проверить начисление за отопление, часть которого киевлян не получала в январе.
По ее словам, в таких платежках должны быть нулевые суммы.
Об этом она заявила во время часа вопросов правительству в Верховной Раде. Она просила передать правительству адреса домов, жители которых получили спорные счета.
«Там, где не предоставлялись услуги, совершенно очевидно, объективно не могут выставляться платежки. Там платежки должны прийти с нулями», — заявила Свириденко.
Ранее Finance.ua писал, что киевлянам пересчитали плату за тепло из-за обстрелов и перебоев.
Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» снизило стоимость услуг теплоснабжения, предоставленных в январе 2026 года, для 99% своих потребителей. Речь идет о более чем 1 млн квартир. Об этом заявил директор СПП «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.
Автоматический перерасчет произвели в соответствии с алгоритмом, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 683, которое вступило в силу в мае 2026 года. Документ учитывает периоды отсутствия услуги и несоответствие теплоносителя установленным качественным параметрам.
Общая сумма скидки для потребителей превысила 720 млн грн, а средний размер уменьшения начислений составил почти 40%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Коммунальные услуги
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