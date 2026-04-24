На границе с Польшей возможны задержки (место и сроки) Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Как сообщает Госпогранслужба, на пункте пропуска Рава-Русская на границе с Польшей возможны задержки.

С 9:00 24 апреля 2026 года по 1 июня 2026 года в зоне сервисного обслуживания перед пунктом пропуска «Рава-Русская» с украинской стороны пройдут ремонтные работы дорожного покрытия.

Ремонт будет производиться поэтапно на полосах движения как на въезд в Украину, так и на выезд из Украины.

В этой связи движение транспорта организуют в двустороннем режиме с использованием одной полосы. В период проведения работ возможны незначительные изменения в ритмичности пропускных операций.

Просят учесть информацию при планировании маршрута и выбирать оптимальное время для пересечения границы.

Ранее Finance.ua писал , что в Украине с июня 2026 года в рамках проекта «єЧерга» будет работать электронная система пересечения границы для легковых авто.

Как рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, начинается обновление сервиса, предусматривающее два направления.

запуск электронной очереди для легковых автомобилей,

новые функции для грузовиков и автобусов.

«Легковые авто планируем запустить уже в июне», — сказал он.

Запись в очередь для пересечения границы легковым автомобилем станет доступной через Дію, сайт и мобильное приложение єЧерга. Воспользоваться сервисом могут как украинцы, так и иностранцы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.