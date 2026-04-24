На границе с Польшей возможны задержки (место и сроки)

Как сообщает Госпогранслужба, на пункте пропуска Рава-Русская на границе с Польшей возможны задержки.
С 9:00 24 апреля 2026 года по 1 июня 2026 года в зоне сервисного обслуживания перед пунктом пропуска «Рава-Русская» с украинской стороны пройдут ремонтные работы дорожного покрытия.
Ремонт будет производиться поэтапно на полосах движения как на въезд в Украину, так и на выезд из Украины.
В этой связи движение транспорта организуют в двустороннем режиме с использованием одной полосы. В период проведения работ возможны незначительные изменения в ритмичности пропускных операций.
Просят учесть информацию при планировании маршрута и выбирать оптимальное время для пересечения границы.
Ранее Finance.ua писал, что в Украине с июня 2026 года в рамках проекта «єЧерга» будет работать электронная система пересечения границы для легковых авто.
Как рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, начинается обновление сервиса, предусматривающее два направления.
  • запуск электронной очереди для легковых автомобилей,
  • новые функции для грузовиков и автобусов.
«Легковые авто планируем запустить уже в июне», — сказал он.
Запись в очередь для пересечения границы легковым автомобилем станет доступной через Дію, сайт и мобильное приложение єЧерга. Воспользоваться сервисом могут как украинцы, так и иностранцы.
Finance.ua
