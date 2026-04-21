Пересекать границу на авто будет легче: когда заработают изменения

Личные финансы
В Украине с июня 2026 года в рамках проекта «єЧерга» будет работать электронная система пересечения границы для легковых авто.
Как рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, начинается обновление сервиса, предусматривающее два направления.
  • запуск электронной очереди для легковых автомобилей,
  • новые функции для грузовиков и автобусов
«Легковые авто планируем запустить уже в июне» — сказал он.

Что это значит для граждан

Запись в очередь для пересечения границы легковым автомобилем станет доступной через «Дію», сайт и мобильное приложение «єЧерги». Воспользоваться сервисом могут как украинцы, так и иностранцы.
Отдельно запустят автоматическую проверку страхового полиса «Зеленая карта» для всех типов транспорта.
Читайте также
Для грузовиков приведут в порядок систему приоритетного проезда — проведут интеграцию с таможенными документами Т1 и книгами МДП, обеспечат приоритет для авторизованных экономических операторов.
По его словам, «ЄЧерга» уже доказала свою эффективность: более 3 млн пересечений границы грузовиками и автобусами по онлайн-записи.
Читайте также
«Следующий этап — расширить сервис для частных авто и одновременно усилить функционал для бизнеса. Наша задача — сделать пересечение границы более прогнозируемым, удобным и прозрачным для всех пользователей» — говорит министр.
Ранее Finance.ua писал, выезд за границу может повлиять на льготы и субсидии. Кабинет Министров инициировал усиление контроля за социальными выплатами и пенсиями для граждан, выезжающих за пределы страны или на временно оккупированные территории. Документ предусматривает предоставление Пенсионному фонду доступа к данным о пересечении государственной границы.
Согласно предложению правительства, Государственная пограничная служба должна предоставлять Пенсионному фонду информацию из интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системы, которая используется для контроля лиц, транспортных средств и грузов при пересечении государственной границы.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоПересечение границы
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
