Пересекать границу на авто будет легче: когда заработают изменения

Пересекать границу на авто будет легче: когда заработают изменения

В Украине с июня 2026 года в рамках проекта «єЧерга» будет работать электронная система пересечения границы для легковых авто.

Как рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, начинается обновление сервиса, предусматривающее два направления.

запуск электронной очереди для легковых автомобилей,

новые функции для грузовиков и автобусов

«Легковые авто планируем запустить уже в июне» — сказал он.

Что это значит для граждан

Запись в очередь для пересечения границы легковым автомобилем станет доступной через «Дію», сайт и мобильное приложение «єЧерги». Воспользоваться сервисом могут как украинцы, так и иностранцы.

Отдельно запустят автоматическую проверку страхового полиса «Зеленая карта» для всех типов транспорта.

Для грузовиков приведут в порядок систему приоритетного проезда — проведут интеграцию с таможенными документами Т1 и книгами МДП, обеспечат приоритет для авторизованных экономических операторов.

По его словам, «ЄЧерга» уже доказала свою эффективность: более 3 млн пересечений границы грузовиками и автобусами по онлайн-записи.

«Следующий этап — расширить сервис для частных авто и одновременно усилить функционал для бизнеса. Наша задача — сделать пересечение границы более прогнозируемым, удобным и прозрачным для всех пользователей» — говорит министр.

Ранее Finance.ua писал , выезд за границу может повлиять на льготы и субсидии. Кабинет Министров инициировал усиление контроля за социальными выплатами и пенсиями для граждан, выезжающих за пределы страны или на временно оккупированные территории. Документ предусматривает предоставление Пенсионному фонду доступа к данным о пересечении государственной границы.

Согласно предложению правительства, Государственная пограничная служба должна предоставлять Пенсионному фонду информацию из интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системы, которая используется для контроля лиц, транспортных средств и грузов при пересечении государственной границы.

