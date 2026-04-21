Пересекать границу на авто будет легче: когда заработают изменения
В Украине с июня 2026 года в рамках проекта «єЧерга» будет работать электронная система пересечения границы для легковых авто.
Как рассказал министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, начинается обновление сервиса, предусматривающее два направления.
- запуск электронной очереди для легковых автомобилей,
- новые функции для грузовиков и автобусов
«Легковые авто планируем запустить уже в июне» — сказал он.
Что это значит для граждан
Запись в очередь для пересечения границы легковым автомобилем станет доступной через «Дію», сайт и мобильное приложение «єЧерги». Воспользоваться сервисом могут как украинцы, так и иностранцы.
Отдельно запустят автоматическую проверку страхового полиса «Зеленая карта» для всех типов транспорта.
Для грузовиков приведут в порядок систему приоритетного проезда — проведут интеграцию с таможенными документами Т1 и книгами МДП, обеспечат приоритет для авторизованных экономических операторов.
По его словам, «ЄЧерга» уже доказала свою эффективность: более 3 млн пересечений границы грузовиками и автобусами по онлайн-записи.
«Следующий этап — расширить сервис для частных авто и одновременно усилить функционал для бизнеса. Наша задача — сделать пересечение границы более прогнозируемым, удобным и прозрачным для всех пользователей» — говорит министр.
Ранее Finance.ua писал, выезд за границу может повлиять на льготы и субсидии. Кабинет Министров инициировал усиление контроля за социальными выплатами и пенсиями для граждан, выезжающих за пределы страны или на временно оккупированные территории. Документ предусматривает предоставление Пенсионному фонду доступа к данным о пересечении государственной границы.
Согласно предложению правительства, Государственная пограничная служба должна предоставлять Пенсионному фонду информацию из интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системы, которая используется для контроля лиц, транспортных средств и грузов при пересечении государственной границы.
