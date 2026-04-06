Выезд за границу ВПЛ: когда прекращают выплаты и как их возобновить Сегодня 09:03 — Личные финансы

Внутренне перемещенные лица, выезжающие за границу на длительное время, могут потерять право на пособие на жительство. В то же время, такие выплаты можно возобновить по возвращении в Украину — при определенных условиях. Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ объясняем, как именно работают эти правила.

Когда выплаты прекращают

Пособие на проживание ВПЛ могут отменить, если человек:

уехал за границу на временное или постоянное проживание;

находится за пределами Украины более 30 дней;

находится за границей более 60 дней суммарно в течение 6-месячного периода получения пособия.

Выплаты прекращаются:

с месяца выезда — если речь идет о постоянном проживании;

со следующего месяца — если превышен разрешенный срок пребывания за границей.

«Прекращение применяется в пределах того 6-месячного периода, в котором произошло превышение срока пребывания за границей. В этом периоде пособие больше не назначается и не возобновляется», — отмечают специалисты.

Обязанность уведомить о выезде

Получатели пособия должны известить о выезде или длительном пребывании за границей в течение 14 календарных дней. Это можно сделать через:

орган Пенсионного фонда;

орган местных властей;

ЦПАУ.

Заявление можно подать в любой форме — по почте или по электронной почте. Также можно самостоятельно отказаться от выплат через портал или приложение «Дія».

Если не сообщить о таких обстоятельствах, излишне полученные средства придется вернуть — добровольно или по решению суда.

В то же время выплаты могут быть прекращены и автоматически — если Пенсионный фонд получит информацию о пребывании за границей из государственных реестров.

Когда разрешенный срок пребывания за границей могут продлить

В некоторых случаях допустимые сроки пребывания за границей могут увеличить:

с 30 до 60 дней;

с 60 до 90 дней соответственно.

Это возможно при наличии уважительных причин, в частности:

служебная командировка;

обучение, стажировка;

лечение или реабилитация;

болезнь человека или члена семьи;

уход за больным ребенком;

участие в соревнованиях или сопровождение детей;

смерть родственников.

Такие причины следует подтвердить документами и подать их в Пенсионный фонд. Если документы на иностранном языке — нужен перевод на украинский.

Как возобновить выплаты по возвращении

Прекращение пособия не означает утрату права на него навсегда. После возвращения в Украину выплаты можно возобновить.

Для этого нужно:

подать заявление в Пенсионный фонд, орган местной власти или ЦПАУ;

дождаться начала нового 6-месячного периода.

В то же время человек должен отвечать условиям:

соответствовать имущественным критериям;

относиться к уязвимым категориям (пенсионеры, малообеспеченные семьи, лица с инвалидностью, беременные женщины и т. п. ).

Лица, ранее не оформлявшие статус ВПЛ и не получавшие пособие, также могут это сделать по возвращении из-за границы.

Для этого следует подать заявление не позднее чем через 15 рабочих дней после возвращения и соответствовать установленным критериям.

Подать документы можно:

оффлайн — в ПФУ, органе местной власти или ЦПАУ;

онлайн — через портал или приложение «Дія».

Ранее мы сообщали , что с 1 апреля изменился механизм предоставления выплат от УВКБ ООН.

