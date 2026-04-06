Выезд за границу ВПЛ: когда прекращают выплаты и как их возобновить
Внутренне перемещенные лица, выезжающие за границу на длительное время, могут потерять право на пособие на жительство. В то же время, такие выплаты можно возобновить по возвращении в Украину — при определенных условиях. Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ объясняем, как именно работают эти правила.
Когда выплаты прекращают
Пособие на проживание ВПЛ могут отменить, если человек:
- уехал за границу на временное или постоянное проживание;
- находится за пределами Украины более 30 дней;
- находится за границей более 60 дней суммарно в течение 6-месячного периода получения пособия.
Выплаты прекращаются:
- с месяца выезда — если речь идет о постоянном проживании;
- со следующего месяца — если превышен разрешенный срок пребывания за границей.
«Прекращение применяется в пределах того 6-месячного периода, в котором произошло превышение срока пребывания за границей. В этом периоде пособие больше не назначается и не возобновляется», — отмечают специалисты.
Обязанность уведомить о выезде
Получатели пособия должны известить о выезде или длительном пребывании за границей в течение 14 календарных дней. Это можно сделать через:
- орган Пенсионного фонда;
- орган местных властей;
- ЦПАУ.
Заявление можно подать в любой форме — по почте или по электронной почте. Также можно самостоятельно отказаться от выплат через портал или приложение «Дія».
Если не сообщить о таких обстоятельствах, излишне полученные средства придется вернуть — добровольно или по решению суда.
В то же время выплаты могут быть прекращены и автоматически — если Пенсионный фонд получит информацию о пребывании за границей из государственных реестров.
Когда разрешенный срок пребывания за границей могут продлить
В некоторых случаях допустимые сроки пребывания за границей могут увеличить:
- с 30 до 60 дней;
- с 60 до 90 дней соответственно.
Это возможно при наличии уважительных причин, в частности:
- служебная командировка;
- обучение, стажировка;
- лечение или реабилитация;
- болезнь человека или члена семьи;
- уход за больным ребенком;
- участие в соревнованиях или сопровождение детей;
- смерть родственников.
Такие причины следует подтвердить документами и подать их в Пенсионный фонд. Если документы на иностранном языке — нужен перевод на украинский.
Как возобновить выплаты по возвращении
Прекращение пособия не означает утрату права на него навсегда. После возвращения в Украину выплаты можно возобновить.
Для этого нужно:
- подать заявление в Пенсионный фонд, орган местной власти или ЦПАУ;
- дождаться начала нового 6-месячного периода.
В то же время человек должен отвечать условиям:
- соответствовать имущественным критериям;
- относиться к уязвимым категориям (пенсионеры, малообеспеченные семьи, лица с инвалидностью, беременные женщины
и т. п.).
Лица, ранее не оформлявшие статус ВПЛ и не получавшие пособие, также могут это сделать по возвращении из-за границы.
Для этого следует подать заявление не позднее чем через 15 рабочих дней после возвращения и соответствовать установленным критериям.
Подать документы можно:
- оффлайн — в ПФУ, органе местной власти или ЦПАУ;
- онлайн — через портал или приложение «Дія».
Ранее мы сообщали, что с 1 апреля изменился механизм предоставления выплат от УВКБ ООН.
