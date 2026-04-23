0 800 307 555
ру
Рада приняла закон, касающийся получения страхового стажа — детали от Гетманцева

Личные финансы
117
Пенсионная система в Украине постепенно меняется. Эти изменения касаются тех, кто уже готовится к выходу на пенсию, и тех, кому еще далеко. Главная идея состоит в том, чтобы сделать систему более справедливой, понятной и цифровой.
Об этом сказал глава Налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.
Верховная Рада 9 апреля приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ относительно подтверждения страхового стажа» (законопроект № 13705-д), который существенно меняет правила подтверждения стажа.

Главная цель закона

«Это также касается страхового стажа, который играет решающую роль. В этом году для выхода на пенсию в 60 лет — нужно иметь не менее 33 лет стажа; в 63 года — не менее 23 лет; в 65 лет — не менее 15 лет. Но стаж важно подтвердить. И здесь возникает много проблем с трудовыми книжками: ошибки в фамилии или имени; отсутствие записей или их нумерации; неправильные даты; разные ручки в записях; исправления, которые не оформлены должным образом», — пишет он.
Именно для таких ситуаций государство решило изменить подход. 9 апреля ВР приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ относительно подтверждения страхового стажа» (законопроект № 13705-д), который существенно изменяет правила подтверждения стажа. Его главная идея — сделать так, чтобы человек не оставался один на один с проблемой. Фактически роль Пенсионного фонда Украины меняется: из органа, просто проверяющего документы, он должен стать тем, кто помогает их найти.

Что теперь

Теперь Пенсионный фонд обязан сообщать человеку о недостающих данных и разъяснить, что делать дальше.
Второе — фонд получает доступ к разным государственным базам: налоговой, реестрам, другим информационным системам. То есть больше не нужно самостоятельно бегать по инстанциям — часть информации государство будет собирать само.
Следующее — важная защита от недобросовестных работодателей. Даже если взносы не уплачивались, но работодатель подавал отчетность, этот период могут отнести к стажу для определения права на пенсию. Также предусмотрено упрощение для «старого» стажа, особенно до 2000-х годов.
Если трудовая книжка потеряна — подтвердить стаж можно через электронные реестры, а не только бумажные документы.

Если документов вообще нет

Новый закон предусматривает несколько вариантов. Стаж можно подтвердить: другими документами (справками, приказами, договорами); свидетельскими показаниями (не менее двух человек, работавших вместе с вами); или через суд.
Это особенно важно для людей, которые потеряли документы из-за войны или работали на предприятиях, которых уже не существует.
«В итоге — система становится более современной, но и более требовательной. С одной стороны — больше автоматизации, меньше бумаг и очередей. С другой — ответственность за свой стаж никто не отменяет. Поэтому не нужно ждать выхода на пенсию, чтобы проверить свои документы: лучше уже сейчас проверить трудовую книжку, убедиться, что все записи верные, и, по возможности, внести данные в электронный реестр», — сказал он.
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems