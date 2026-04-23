Рада приняла закон, касающийся получения страхового стажа — детали от Гетманцева

Пенсионная система в Украине постепенно меняется. Эти изменения касаются тех, кто уже готовится к выходу на пенсию, и тех, кому еще далеко. Главная идея состоит в том, чтобы сделать систему более справедливой, понятной и цифровой.

Об этом сказал глава Налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Верховная Рада 9 апреля приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ относительно подтверждения страхового стажа» ( законопроект № 13705-д ), который существенно меняет правила подтверждения стажа.

Главная цель закона

«Это также касается страхового стажа, который играет решающую роль. В этом году для выхода на пенсию в 60 лет — нужно иметь не менее 33 лет стажа; в 63 года — не менее 23 лет; в 65 лет — не менее 15 лет. Но стаж важно подтвердить. И здесь возникает много проблем с трудовыми книжками: ошибки в фамилии или имени; отсутствие записей или их нумерации; неправильные даты; разные ручки в записях; исправления, которые не оформлены должным образом», — пишет он.

Именно для таких ситуаций государство решило изменить подход. 9 апреля ВР приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ относительно подтверждения страхового стажа» (законопроект № 13705-д), который существенно изменяет правила подтверждения стажа. Его главная идея — сделать так, чтобы человек не оставался один на один с проблемой. Фактически роль Пенсионного фонда Украины меняется: из органа, просто проверяющего документы, он должен стать тем, кто помогает их найти.

Что теперь

Теперь Пенсионный фонд обязан сообщать человеку о недостающих данных и разъяснить, что делать дальше.

Второе — фонд получает доступ к разным государственным базам: налоговой, реестрам, другим информационным системам. То есть больше не нужно самостоятельно бегать по инстанциям — часть информации государство будет собирать само.

Следующее — важная защита от недобросовестных работодателей. Даже если взносы не уплачивались, но работодатель подавал отчетность, этот период могут отнести к стажу для определения права на пенсию. Также предусмотрено упрощение для «старого» стажа, особенно до 2000-х годов.

Если трудовая книжка потеряна — подтвердить стаж можно через электронные реестры, а не только бумажные документы.

Если документов вообще нет

Новый закон предусматривает несколько вариантов. Стаж можно подтвердить: другими документами (справками, приказами, договорами); свидетельскими показаниями (не менее двух человек, работавших вместе с вами); или через суд.

Это особенно важно для людей, которые потеряли документы из-за войны или работали на предприятиях, которых уже не существует.

«В итоге — система становится более современной, но и более требовательной. С одной стороны — больше автоматизации, меньше бумаг и очередей. С другой — ответственность за свой стаж никто не отменяет. Поэтому не нужно ждать выхода на пенсию, чтобы проверить свои документы: лучше уже сейчас проверить трудовую книжку, убедиться, что все записи верные, и, по возможности, внести данные в электронный реестр», — сказал он.

