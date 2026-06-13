Обучение, ипотека, аренда жилья: за какие расходы можно получить налоговую скидку Сегодня 12:07 — Личные финансы

Налоговая скидка: за какие расходы можно получить компенсацию, Фото: magnific

Украинцы, которые официально получают зарплату и платят налог на доходы физических лиц, могут вернуть часть расходов на обучение, ипотеку, аренду жилья, медицинские услуги и т. д. благодаря налоговой скидке.

Об этом сообщили специалисты платформы «Гаразд».

Кто может получить налоговую скидку

Налоговая скидка позволяет гражданам вернуть часть НДФЛ, если в течение года у них были определенные законом расходы.

Претендовать на налоговую скидку могут резиденты Украины, официально работающие и уплачивающие НДФЛ по заработной плате.

В то же время, ФЛП не могут воспользоваться этим механизмом, кроме случаев, когда они также являются наемными работниками и получают заработную плату.

Для оформления налоговой скидки необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах, а также документы, подтверждающие расходы — договоры, чеки или квитанции.

Подать декларацию можно:

через электронный кабинет налогоплательщика;

в приложении «Моя налоговая»;

почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения;

лично или через уполномоченное лицо.

Сделать это нужно до 31 декабря года, следующего за отчетным. Таким образом, в 2026 году можно вернуть часть налогов за расходы, осуществленные в 2025 году.

Эксперты отмечают, что право на налоговую скидку не переносится на следующие годы.

За какие расходы можно вернуть деньги:

образование. Оплата обучения в детских садах, школах, заведениях профессионального или высшего образования — для себя или членов семьи первой степени родства.

Оплата обучения в детских садах, школах, заведениях профессионального или высшего образования — для себя или членов семьи первой степени родства. аренда жилья. Для внутренне перемещенных лиц и участников боевых действий, не имеющих в собственности другого жилья.

Для внутренне перемещенных лиц и участников боевых действий, не имеющих в собственности другого жилья. ипотека. Компенсация части процентов по ипотечному жилищному кредиту.

Компенсация части процентов по ипотечному жилищному кредиту. медицина. Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии.

Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии. страхование и пенсия. Взносы по договорам страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения.

Взносы по договорам страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения. благотворительность. Пожертвования и благотворительные взносы неприбыльным организациям — в пределах 4% годового налогооблагаемого дохода.

Пожертвования и благотворительные взносы неприбыльным организациям — в пределах 4% годового налогооблагаемого дохода. усыновление. Оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка.

Оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка. инвестиции. Расходы на приобретение акций предприятий — резидентов Дія.City.

Размер возврата зависит от суммы расходов и уплаченного НДФЛ. Например, при расходах на обучение в 80 тыс. грн можно вернуть 18% этой суммы (14 400 грн), но не больше фактически уплаченного налога за год.

Как получить налоговую скидку через приложение «Дія»

Для этого нужно авторизоваться с помощью КЭП на портале «Дія» и выбрать услугу «Налоговое право на имущественное состояние и доходы».

Проверьте информацию о доходах и приложите документы, подтверждающие расходы.

После этого следует указать банковский счет для зачисления средств, подписать декларацию КЭП и отправить ее на рассмотрение.

Когда поступят средства

Сумма налоговой скидки будет зачислена на ваш банковский счет или отправлена ​​почтовым переводом в адрес, указанный в декларации.

Налоговая обязана произвести выплату в течение 60 календарных дней с момента получения декларации.

Если в ходе проверки будут обнаружены нарушения, заявителя сообщат об изменении суммы возмещения или отказе в его предоставлении.

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