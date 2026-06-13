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Обучение, ипотека, аренда жилья: за какие расходы можно получить налоговую скидку

Личные финансы
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Налоговая скидка: за какие расходы можно получить компенсацию
Налоговая скидка: за какие расходы можно получить компенсацию, Фото: magnific
Украинцы, которые официально получают зарплату и платят налог на доходы физических лиц, могут вернуть часть расходов на обучение, ипотеку, аренду жилья, медицинские услуги и т. д. благодаря налоговой скидке.
Об этом сообщили специалисты платформы «Гаразд».

Кто может получить налоговую скидку

Налоговая скидка позволяет гражданам вернуть часть НДФЛ, если в течение года у них были определенные законом расходы.
Претендовать на налоговую скидку могут резиденты Украины, официально работающие и уплачивающие НДФЛ по заработной плате.
В то же время, ФЛП не могут воспользоваться этим механизмом, кроме случаев, когда они также являются наемными работниками и получают заработную плату.
Для оформления налоговой скидки необходимо подать декларацию об имущественном положении и доходах, а также документы, подтверждающие расходы — договоры, чеки или квитанции.
Подать декларацию можно:
  • через электронный кабинет налогоплательщика;
  • в приложении «Моя налоговая»;
  • почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения;
  • лично или через уполномоченное лицо.
Сделать это нужно до 31 декабря года, следующего за отчетным. Таким образом, в 2026 году можно вернуть часть налогов за расходы, осуществленные в 2025 году.
Эксперты отмечают, что право на налоговую скидку не переносится на следующие годы.
За какие расходы можно вернуть деньги:
  • образование. Оплата обучения в детских садах, школах, заведениях профессионального или высшего образования — для себя или членов семьи первой степени родства.
  • аренда жилья. Для внутренне перемещенных лиц и участников боевых действий, не имеющих в собственности другого жилья.
  • ипотека. Компенсация части процентов по ипотечному жилищному кредиту.
  • медицина. Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии.
  • страхование и пенсия. Взносы по договорам страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения.
  • благотворительность. Пожертвования и благотворительные взносы неприбыльным организациям — в пределах 4% годового налогооблагаемого дохода.
  • усыновление. Оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка.
  • инвестиции. Расходы на приобретение акций предприятий — резидентов Дія.City.
Размер возврата зависит от суммы расходов и уплаченного НДФЛ. Например, при расходах на обучение в 80 тыс. грн можно вернуть 18% этой суммы (14 400 грн), но не больше фактически уплаченного налога за год.

Как получить налоговую скидку через приложение «Дія»

Для этого нужно авторизоваться с помощью КЭП на портале «Дія» и выбрать услугу «Налоговое право на имущественное состояние и доходы».
Проверьте информацию о доходах и приложите документы, подтверждающие расходы.
После этого следует указать банковский счет для зачисления средств, подписать декларацию КЭП и отправить ее на рассмотрение.

Когда поступят средства

Сумма налоговой скидки будет зачислена на ваш банковский счет или отправлена ​​почтовым переводом в адрес, указанный в декларации.
Налоговая обязана произвести выплату в течение 60 календарных дней с момента получения декларации.
Если в ходе проверки будут обнаружены нарушения, заявителя сообщат об изменении суммы возмещения или отказе в его предоставлении.
По материалам:
Finance.ua
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