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FlixBus открыл новый рейс Харьков — Киев: расписание и остановки

Личные финансы
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Для маршрута подготовили специальный автобус
Для маршрута подготовили специальный автобус
Компания FlixBus объявила о расширении своей сети в Украине. С 10 июня компания запустила первый прямой маршрут между Харьковом и Киевом с остановками в Полтаве, Решетиловке, Хороле, Лубнах и Пирятине.
Об этом сообщила пресс-служба FlixBus.

Компания ожидает открытия рынка

«Мы рады объявить о запуске нашего первого маршрута между Харьковом и Киевом — это важный шаг в развитии нашей сети в Украине. Мы стремимся расширять подобные внутренние сообщения, однако регуляторные ограничения сдерживают дальнейший рост. Ожидаем анонсированных изменений и хотя бы частичного открытия рынка, поскольку это крайне необходимо и ожидаемо со стороны клиентов, которые ищут более удобные варианты путешествий», — отметил Михал Леман, вице-президент FlixBus в Восточной Европе.

Для маршрута подготовили специальный автобус

На этом маршруте будет курсировать специально брендированный автобус с изображениями знаковых достопримечательностей обоих городов.
Дизайн включает в себя ключевые символы Киева и Харькова, в частности монумент «Батьківщина-Мати», Софийский собор, памятник основателям Киева, Благовещенский собор в Харькове и монумент Независимости «Летающая Украина».
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Расписание движения

Маршрут № 3330: Харьков — Полтава — Решетиловка — Хорол — Лубны — Пирятин — Киев.
Рейсы выполняются ежедневно в обоих направлениях.
В направлении Харькова автобус отправляется с автостанции «Киев» в 16:30, из Пирятина — в 19:00, из Лубнов — в 19:30, из Хорола — в 20:00, из Решетиловки — в 20:40, из Полтавы — в 21:10 и прибывает в АС-1 в Харькове.
В направлении Киева отправление из АС-6 в Харькове запланировано на 08:00, с АС-1 — на 08:30, с Привокзальной площади — на 08:45, из Полтавы — на 10:50, из Решетиловки — на 11:15, из Хорола — на 12:30, с Лубен 13:30. Прибытие в Киев — в 16:00.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что транспортная компания FlixBus объявила о запуске новых сезонных автобусных маршрутов из Украины в Польшу. Новые рейсы будут действовать до середины сентября. Маршрут N3237 будет курсировать через Житомир, Ровно, Львов, Перемышль, Жешув, Тарнув, Краков и аэропорт Кракова. Маршрут N3246 будет проходить через Хмельницкий, Тернополь, Львов, Краков и Катовице.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПутешествияКиевХарьков
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