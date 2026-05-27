FlixBus запускає нові рейси з України до Польщі

Нові рейси до Катовіце та Вроцлава

Транспортна компанія FlixBus оголосила про запуск нових сезонних автобусних маршрутів з України до Польщі. Нові рейси діятимуть до середини вересня.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Ми бачимо підвищений попит на подорожі влітку, тому щороку адаптуємо нашу мережу, додаючи сезонні маршрути. Цього разу ми відкриваємо нові рейси до Катовіце та Вроцлава», — заявив Міхал Леман, віцепрезидент FlixBus у Східній Європі.

Маршрут Київ — Катовіце

Маршрут N3237 курсуватиме через Житомир, Рівне, Львів, Перемишль, Жешув, Тарнув, Краків та аеропорт Кракова.

Рейси з Києва здійснюватимуться у понеділок, вівторок, п’ятницю та суботу. Відправлення з Центрального автовокзалу о 12:00, з автостанції «Київ» о 12:30, з АС «Дачна» — о 13:00.

Прибуття до Катовіце заплановане на 07:15 наступного дня.

У зворотному напрямку автобуси курсуватимуть у вівторок, середу, суботу та неділю. Відправлення з Катовіце о 20:00, прибуття до Києва о 16:30 наступного дня.

Маршрут Вінниця — Вроцлав

Маршрут N3246 проходитиме через Хмельницький, Тернопіль, Львів, Краків і Катовіце.

Рейси з Вінниці виконуватимуться у понеділок, середу, четвер та суботу. Відправлення з автовокзалу Вінниці о 15:00, із Західного автовокзалу о 15:15.

Прибуття до Вроцлава заплановане на 07:10 наступного дня.

У зворотному напрямку автобуси курсуватимуть у понеділок, середу, четвер та суботу. Відправлення з Вроцлава о 16:00, прибуття до Вінниці о 10:15 наступного дня.

