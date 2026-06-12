Вступительная кампания: что изменится для поступающих Сегодня 21:00 — Личные финансы

Вступительная кампания: что изменится для поступающих

25 июня в Украине стартует вступительная кампания в профессиональные и специализированные колледжи. В Министерстве образования и науки уверяют, что в этом году для поступающих принципиальных изменений не будет, а большинство студентов и далее смогут учиться бесплатно.

Об этом в интервью рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.

По словам чиновника, поступление в учреждения профессионального и специализированного предвысшего образования начнется 25 июня. При этом кампания продлится дольше, чем поступление в университеты.

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«Традиционно вступительная кампания в учреждения профессионального и специализированного предвысшего образования продлится дольше, чем в учреждения высшего образования. Это для того, чтобы охватить как можно большее количество желающих поступить в колледжи», — пояснил Завгородний.

В МОН отмечают, что основную часть поступающих в колледжи традиционно составляют выпускники 9-х классов, которые выбирают профессиональное образование вместо продолжения обучения в школе.

Что изменится для поступающих

Замминистра подчеркнул, что в этом году правила поступления существенно не меняются.

В то же время после вступления в силу нового закона «О профессиональном образовании» учреждения получили больше самостоятельности по организации поступления.

«Министерство образования не требует дополнительной регуляции, и сами учебные заведения могут вводить определенные особенности поступления», — отметил он.

Большинство студентов учатся бесплатно

В МОН подчеркивают, что профессиональное образование остается преимущественно бесплатным для украинцев. По словам Завгороднего, около 95% студентов профессиональных учебных заведений учатся по региональному заказу, то есть за счет бюджетных средств.

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Кроме того, большинство студентов получают стипендии и могут рассчитывать на бесплатное проживание в общежитиях.

В министерстве надеются, что такие условия помогут сделать профессиональное образование более популярным среди молодежи, ведь потребность в квалифицированных работниках остается очень высокой.

Госзаказ

В МОН сообщили, что государственный заказ на 2026 год еще окончательно не утвержден. Впрочем, его планируют увеличить на специальности, наиболее важные для экономики и восстановления страны.

Речь идет прежде всего о машиностроении, электрической инженерии, авиационной и ракетно-космической технике, а также других инженерных и строительных направлениях.

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