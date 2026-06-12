0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Вступительная кампания: что изменится для поступающих

Личные финансы
35
Вступительная кампания: что изменится для поступающих
Вступительная кампания: что изменится для поступающих
25 июня в Украине стартует вступительная кампания в профессиональные и специализированные колледжи. В Министерстве образования и науки уверяют, что в этом году для поступающих принципиальных изменений не будет, а большинство студентов и далее смогут учиться бесплатно.
Об этом в интервью рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.
По словам чиновника, поступление в учреждения профессионального и специализированного предвысшего образования начнется 25 июня. При этом кампания продлится дольше, чем поступление в университеты.
Читайте также
«Традиционно вступительная кампания в учреждения профессионального и специализированного предвысшего образования продлится дольше, чем в учреждения высшего образования. Это для того, чтобы охватить как можно большее количество желающих поступить в колледжи», — пояснил Завгородний.
В МОН отмечают, что основную часть поступающих в колледжи традиционно составляют выпускники 9-х классов, которые выбирают профессиональное образование вместо продолжения обучения в школе.

Что изменится для поступающих

Замминистра подчеркнул, что в этом году правила поступления существенно не меняются.
В то же время после вступления в силу нового закона «О профессиональном образовании» учреждения получили больше самостоятельности по организации поступления.
«Министерство образования не требует дополнительной регуляции, и сами учебные заведения могут вводить определенные особенности поступления», — отметил он.

Большинство студентов учатся бесплатно

В МОН подчеркивают, что профессиональное образование остается преимущественно бесплатным для украинцев. По словам Завгороднего, около 95% студентов профессиональных учебных заведений учатся по региональному заказу, то есть за счет бюджетных средств.
Читайте также
Кроме того, большинство студентов получают стипендии и могут рассчитывать на бесплатное проживание в общежитиях.
В министерстве надеются, что такие условия помогут сделать профессиональное образование более популярным среди молодежи, ведь потребность в квалифицированных работниках остается очень высокой.

Госзаказ

В МОН сообщили, что государственный заказ на 2026 год еще окончательно не утвержден. Впрочем, его планируют увеличить на специальности, наиболее важные для экономики и восстановления страны.
Речь идет прежде всего о машиностроении, электрической инженерии, авиационной и ракетно-космической технике, а также других инженерных и строительных направлениях.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems