Вступительная кампания: что изменится для поступающих

25 июня в Украине стартует вступительная кампания в профессиональные и специализированные колледжи. В Министерстве образования и науки уверяют, что в этом году для поступающих принципиальных изменений не будет, а большинство студентов и далее смогут учиться бесплатно.
Об этом в интервью рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.
По словам чиновника, поступление в учреждения профессионального и специализированного предвысшего образования начнется 25 июня. При этом кампания продлится дольше, чем поступление в университеты.
«Традиционно вступительная кампания в учреждения профессионального и специализированного предвысшего образования продлится дольше, чем в учреждения высшего образования. Это для того, чтобы охватить как можно большее количество желающих поступить в колледжи», — пояснил Завгородний.
В МОН отмечают, что основную часть поступающих в колледжи традиционно составляют выпускники 9-х классов, которые выбирают профессиональное образование вместо продолжения обучения в школе.
Что изменится для поступающих
Замминистра подчеркнул, что в этом году правила поступления существенно не меняются.
В то же время после вступления в силу нового закона «О профессиональном образовании» учреждения получили больше самостоятельности по организации поступления.
«Министерство образования не требует дополнительной регуляции, и сами учебные заведения могут вводить определенные особенности поступления», — отметил он.
Большинство студентов учатся бесплатно
В МОН подчеркивают, что профессиональное образование остается преимущественно бесплатным для украинцев. По словам Завгороднего, около 95% студентов профессиональных учебных заведений учатся по региональному заказу, то есть за счет бюджетных средств.