Студенты могут покупать льготные билеты в приложении УЗ
Студенты смогут покупать льготные билеты на пригородные поезда и City Express в АО «Укрзализныця».
Об этом говорится в сообщении компании.
Как купить билет в приложении
Для оформления льготного билета необходимо:
- Открыть приложение «Укрзализныци» на смартфоне.
- Выбрать раздел «Пригородные» или «Kyiv City Express» и указать станции отправления и прибытия.
- Выбрать тип билета «Студенческий».
- Ввести серию и номер студенческого билета.
- Нажать «Добавить льготу».
- Оплатить поездку — скидка применяется при оплате.
Где доступна услуга
В настоящее время онлайн-билеты для студентов доступны в 19 регионах страны: Киевская, Винницкая, Житомирская, Николаевская, Одесская, Кировоградская, Днепропетровская, Черниговская, Хмельницкая, Черкасская, Львовская, Волынская, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Херсонская и Запорожская области.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что «Укрзализныця» получила доступ к военным системам контроля воздушного пространства и осуществляет постоянный мониторинг угроз от вражеских ударных беспилотников. В случае обнаружения реальной угрозы жизни пассажиров проводится эвакуация людей из поезда. Если ситуация не критическая, безопасность обеспечивают внесением изменений в расписание движения без эвакуации.
