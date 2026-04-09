0 800 307 555
ру
Студенты могут покупать льготные билеты в приложении УЗ

Личные финансы
18
На данный момент онлайн-билеты для студентов доступны в 19 регионах страны
Студенты смогут покупать льготные билеты на пригородные поезда и City Express в АО «Укрзализныця».
Об этом говорится в сообщении компании.

Как купить билет в приложении

Для оформления льготного билета необходимо:
  1. Открыть приложение «Укрзализныци» на смартфоне.
  2. Выбрать раздел «Пригородные» или «Kyiv City Express» и указать станции отправления и прибытия.
  3. Выбрать тип билета «Студенческий».
  4. Ввести серию и номер студенческого билета.
  5. Нажать «Добавить льготу».
  6. Оплатить поездку — скидка применяется при оплате.

Где доступна услуга

В настоящее время онлайн-билеты для студентов доступны в 19 регионах страны: Киевская, Винницкая, Житомирская, Николаевская, Одесская, Кировоградская, Днепропетровская, Черниговская, Хмельницкая, Черкасская, Львовская, Волынская, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Херсонская и Запорожская области.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что «Укрзализныця» получила доступ к военным системам контроля воздушного пространства и осуществляет постоянный мониторинг угроз от вражеских ударных беспилотников. В случае обнаружения реальной угрозы жизни пассажиров проводится эвакуация людей из поезда. Если ситуация не критическая, безопасность обеспечивают внесением изменений в расписание движения без эвакуации.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
УкрзализныцяПродажа билетовСтуденты
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems