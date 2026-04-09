Студенты могут покупать льготные билеты в приложении УЗ Сегодня 09:14 — Личные финансы

На данный момент онлайн-билеты для студентов доступны в 19 регионах страны

Студенты смогут покупать льготные билеты на пригородные поезда и City Express в АО «Укрзализныця».

Об этом говорится в сообщении компании.

Как купить билет в приложении

Для оформления льготного билета необходимо:

Открыть приложение «Укрзализныци» на смартфоне. Выбрать раздел «Пригородные» или «Kyiv City Express» и указать станции отправления и прибытия. Выбрать тип билета «Студенческий». Ввести серию и номер студенческого билета. Нажать «Добавить льготу». Оплатить поездку — скидка применяется при оплате.

Где доступна услуга

В настоящее время онлайн-билеты для студентов доступны в 19 регионах страны: Киевская, Винницкая, Житомирская, Николаевская, Одесская, Кировоградская, Днепропетровская, Черниговская, Хмельницкая, Черкасская, Львовская, Волынская, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Херсонская и Запорожская области.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что «Укрзализныця» получила доступ к военным системам контроля воздушного пространства и осуществляет постоянный мониторинг угроз от вражеских ударных беспилотников. В случае обнаружения реальной угрозы жизни пассажиров проводится эвакуация людей из поезда. Если ситуация не критическая, безопасность обеспечивают внесением изменений в расписание движения без эвакуации.

