Со следующего учебного года все студенты-медики будут получать офицерские звания Сегодня 09:33

Студенты будут проходить военную обучение

Со следующего учебного периода в медвузах откроют военные кафедры, поэтому студенты вузов будут проходить военную подготовку и после завершения обучения будут получать звание офицера и статус военнообязанных.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов правительству, передает Укринформ.

«Что касается создания военных кафедр. Министерство здравоохранения четко работает, выполняя принятые изменения в законы Украины. Именно проголосованные в этой Верховной Раде изменения обязывают нас открыть на следующий учебный период военные кафедры. То есть все поступающие в медицинские вузы абитуриенты получают высшее медицинское образование, будут военнообязанными и получат после завершения образования звание офицера», — сказал он.

Что известно о военной подготовке для студентов-медиков

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о военной подготовке граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

Закон предусматривает , что все студенты медицинских специальностей, прошедшие профессионально-психологический отбор и пригодные к военной службе по состоянию здоровья, должны обязательно проходить военную подготовку по программе офицеров запаса медицинской службы.

Военная подготовка будет проводиться в учебных заведениях, имеющих лицензию на образовательную деятельность в медицинских и фармацевтических сферах.

Закон также определяет, что высшие учебные заведения всех форм собственности, которые проводят подготовку по медицинским и фармацевтическим специальностям, будут обязаны обеспечить выполнение этой программы для своих студентов.

Список военно-учетных специальностей, по которым будет проводиться подготовка, будет определяться Министерством обороны в сотрудничестве с другими соответствующими государственными органами.

