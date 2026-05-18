100 самых дорогих брендов мира — рейтинг
Kantar BrandZ опубликовал новый рейтинг 100 самых дорогих брендов в мире, а их суммарная стоимость достигла исторического максимума.
Что произошло
Рейтинг 100 самых дорогих брендов в мире, опубликованный Kantar BrandZ за 2026 год, основан на отзывах 4,6 млн человек, которые оценивали более 22 000 брендов в 545 категориях. В заключении суммарная стоимость 100 ценнейших мировых брендов достигла исторического максимума в $13,1 трлн, продемонстрировав рост на 22% в годовом исчислении.
Главным двигателем этого прорыва стало бурное развитие технологий искусственного интеллекта, которое существенно повысило порог вхождения в рейтинг Global Top 100 и усилило конкуренцию среди лидеров.
Более того, впервые с 2018 года компания Google вернула себе звание ценнейшего бренда в мире, поднявшись в стоимости на 57% — до $1,48 трлн. Аналитики увязывают этот успех с успешной интеграцией ИИ-экосистемы Gemini, инновациями в поисковых функциях и масштабными инвестициями в центры обработки данных.
Что необычного
Впервые за всю историю сразу три бренда одновременно преодолели отметку в один триллион долларов: Google ($1,5 трлн), Microsoft ($1,1 трлн) и Amazon ($1,0 трлн). Второе место в глобальном списке также удерживает технологический гигант Apple с отметкой в $1,38 трлн.
Компании, чей бизнес построен вокруг искусственного интеллекта, демонстрируют невиданные темпы роста:
- ChatGPT занял 15 место в рейтинге, зафиксировав самый высокий годовой прирост среди всех компаний — его стоимость взлетела на 285%.
- Модель искусственного интеллекта Claude совершила мощный дебют в топе 100 компаний, сразу заняв 27 место со стоимостью бренда $96,6 млрд.
Кроме того, китайские бренды также активно наращивают глобальное влияние. В частности, наибольший рост стоимости зафиксирован в Сельскохозяйственном банке Китая (+54%), Alibaba (+51%), ICBC (+49%), Xiaomi (+48%) и Tencent (+45%). В то время рост европейских компаний более стабильным, а средний показатель по региону составляет +14%.
