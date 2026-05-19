Война США с Ираном уже обошлась мировым компаниям в $25 миллиардов — Reuters
Американо-израильская война с Ираном, которая началась 28 февраля, уже обошлась компаниям во всем мире по меньшей мере в 25 миллиардов долларов — и эта сумма продолжает расти.
Об этом говорится в анализе агентства Reuters.
Рост цен на нефть
Блокада Ираном Ормузского пролива привела к росту цен на нефть до более чем 100 долларов за баррель, что более чем на 50% выше, чем до начала войны. Закрытие пролива стало причиной роста расходов на доставку, сокращения поставок сырья и перекрытия торговых путей, жизненно важных для товародвижения.
Пострадали поставки удобрений, гелия, алюминия, полиэтилена и других ключевых ресурсов.
Анализ показывает, что не менее 279 компаний назвали войну причиной принятия защитных мер по смягчению финансового удара, включая повышение цен и сокращение производства. Остальные приостановили выплату дивидендов или выкуп акций, отправили сотрудников в отпуск, добавили топливные надбавки или обратились за чрезвычайной помощью в правительство.
Финансовый ущерб компаний
Пятая часть компаний, принявших участие в опросе — от производителей косметики, шин и моющих средств до операторов круизных лайнеров и авиакомпаний — сообщили о финансовых убытках, вызванных войной. Большинство из них базировались в Великобритании и Европе, где расходы на энергоносители уже были высокими, тогда как почти треть из Азии, что отражает значительную зависимость этих регионов от нефти и топливных продуктов с Ближнего Востока.
Наибольшую долю количественно оцененных расходов, связанных с войной, составляют авиакомпании — почти 15 миллиардов долларов, причем цены на авиационное топливо выросли почти вдвое.
По мере того как война затягивается, все больше компаний из других отраслей бьют тревогу. Японская Toyota предупредила об убытках в размере 4,3 миллиарда долларов, а P&G оценила потери прибыли после налогообложения в 1 миллиард долларов. Об убытках сообщил и малайзийский производитель презервативов Karex.
Гигант фаст-фуда «Макдональдс» в начале этого месяца заявил, что ожидает роста затрат из-за продолжающихся перебоев в цепях поставок — такая оценка ситуации до недавнего времени была присуща только финансовым отчетам промышленных компаний.
Скачок цен на топливо негативно влияет на спрос потребителей с низким уровнем доходов, заявил генеральный директор компании Крис Кемпчинский, добавив, что «повышенные цены на бензин являются основной проблемой, с которой мы сталкиваемся сейчас».
Около 40 компаний в промышленной, химической и сырьевой отраслях отметили, что повысят цены из-за зависимости поставок нефтехимической продукции с Ближнего Востока.
Финансовый директор Newell Brands Марк Эрцег заявил в начале этого месяца, что каждое повышение цены на нефть на 5 долларов за баррель добавляет около 5 миллионов долларов в расходы.
Немецкий производитель шин Continental ожидает убытки в размере не менее 100 миллионов евро (117 миллионов долларов) во втором квартале из-за стремительного роста цен на нефть, что приводит к удорожанию сырья.
Чтобы понять масштаб ситуации, следует отметить, что до октября прошлого года сотни компаний сообщили о расходах на сумму более 35 млрд долларов из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом в 2025 году.
Эта война — последняя в серии глобальных событий, влияющих на бизнес после пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения россии в Украину — снижает ожидания компаний на оставшийся год, поскольку почти нет надежды на то, что соглашение о прекращении войны с Ираном будет достигнуто в ближайшее время, отмечает издание.
