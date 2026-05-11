Европейские автопроизводители понесли убытки из-за пошлин Трампа Сегодня 23:44 — Мир

Если Трамп реализует свою угрозу по поводу 25-процентных пошлин на европейские автомобили, это может стоить трем немецким автопроизводителям еще 2,6 млрд евро в 2026 году.

Европейские автопроизводители понесли более 8 миллиардов евро убытков из-за тарифов через год после того, как Дональд Трамп повысил импортные пошлины, а отрасль готовится к новому обострению торговой войны с США.

Об этом пишет Financial Times.

Сумма, основанная на публичных заявлениях руководителей Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis и Volvo Cars, охватывает 2025 год и первые три месяца 2026 года — к годовщине введения Трампом автомобильных тарифов.

С апреля прошлого года США повысили пошлины на европейские автомобили с 2,5 до 27,5% в рамках масштабной тарифной кампании президента Дональда Трампа. После торгового соглашения между США и ЕС в августе ставка была снижена до 15%, однако автопроизводители все равно понесли значительные потери.

Потери автопроизводителей

Volkswagen сообщил о тарифных расходах на 3,6 млрд евро с момента введения повышенных ставок. Это самый большой удар среди европейских автоконцернов.

BMW заявил о расходах примерно в 2,1 млрд евро, включая пошлины на импорт в ЕС из США и Китая, тогда как Mercedes-Benz сообщил о расходах в 1,3 млрд евро.

Stellantis заявил о тарифных расходах на 1,2 млрд евро, однако из-за наличия производства в США значительная часть этих расходов связана с торговлей между США, Мексикой и Канадой.

По оценкам аналитиков, если Трамп быстро реализует свою угрозу по поводу 25-процентных пошлин на европейские автомобили, это может стоить трем немецким автопроизводителям — Volkswagen, BMW и Mercedes — еще 2,6 млрд евро в 2026 году. Поэтому автопроизводители будут искать способы компенсировать затраты возможного повышения тарифов, однако дальнейший рост цен может сократить объемы продаж.

Audi заявила, что надеется на переговоры между США и ЕС, позволяющими избежать дальнейшего повышения тарифов.

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе заявил, что надеется на соглашение с американской администрацией, которого давно ожидают европейские автопроизводители, и которое будет предусматривать тарифные скидки для компаний, производящих автомобили в США.

