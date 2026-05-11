Дуа Липа подала в суд на Samsung и требует 15 млн долларов

Британская певица Дуа Липа подала в суд на Samsung и требует выплату $15 млн за использование ее фото на упаковке телевизоров — без разрешения и компенсации, как отмечает Engadget.
Samsung в иске обвиняют в нарушении авторских прав и торговых марок наряду с «несанкионированным коммерческим использованием» из-за появления фото Дуа Липы на картонной упаковке телевизоров компании в прошлом году.
Сама певица узнала это в июне 2025 года и якобы неоднократно требовала от компании прекратить использование ее образа. Впрочем, юристы утверждают, что реакция Samsung была «пренебрежительной и бездушной», а продукция по фото продается до сих пор.
В жалобе отмечается, что Samsung получила коммерческую выгоду, создавая впечатление, что Дуа Липа поддерживает продукцию компании — несмотря на то, что никаких договоренностей не было. При этом в качестве примера приводятся некоторые публикации покупателей из X, которые якобы признавались, что купили телевизор именно из-за фото певицы на коробке.
«Эти действия показывают, что в Samsung насмехаются над ее многолетней работой по созданию успешного бренда», — говорится в иске.
Адвокаты добавляют, что авторские права на фото принадлежат Дуа Липе. Снимок якобы был сделан за кулисами Austin City Limits Festival в 2024 году.
Это не первый юридический скандал вокруг телевизоров Samsung. В декабре компания стала одним из пяти производителей телевизоров, на которых генпрокурор Техаса Кен Пакстон подал в суд из-за использования рекламного шпионского ПО в Smart TV.
В момент публикации Samsung публично не прокомментировала новый иск.
По материалам:
Економічна Правда
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа». Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
